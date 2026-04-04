Un ferit lleu en una sortida de via a l'N-260, al Pont de Bar
L'accident s'ha produït a primera hora del matí i fins al lloc s'hi han desplaçat dues dotacions de Bombers
Una persona ha resultat ferida lleu després de patir una sortida de via a la carretera N-260, al punt quilomètric 214, al Pont de Bar (Alt Urgell), en sentit la Seu d’Urgell.
L’accident s’ha produït a les 7.51 hores del matí i fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han atès la incidència i han assegurat la zona.
