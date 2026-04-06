Rescaten un excursionista ferit en un camí proper als Secans de Garbes, a Ribera d'Urgellet
Els Bombers l'han localitzat, l'han mobilitzat i l'han dut en llitera fins a l'ambulància, que els esperava en un lloc proper
Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquesta tarda un excursionista ferit que havia patit una caiguda en un camí proper als Secans de Garbes, a Ribera d'Urgellet (Alt Urgell). En conseqüència, ha patit unes lesions al genoll i no podia continuar amb la seva ruta. Pels volts de les 5 h, ha alertat els Bombers, que s'han activat amb dues dotacions del parc de Montferrer i Castellbò.
Un cop han localitzat l'home ferit, l'han immobilitzat i l'han dut en llitera fins a l'ambulància, que els esperava en un lloc proper.
