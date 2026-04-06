Rescaten un excursionista ferit en un camí proper als Secans de Garbes, a Ribera d'Urgellet

Els Bombers l'han localitzat, l'han mobilitzat i l'han dut en llitera fins a l'ambulància, que els esperava en un lloc proper

Els Bombers s'han activat amb dues dotacions de Montferrer i Castellbò / Bombers de la Generalitat

Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquesta tarda un excursionista ferit que havia patit una caiguda en un camí proper als Secans de Garbes, a Ribera d'Urgellet (Alt Urgell). En conseqüència, ha patit unes lesions al genoll i no podia continuar amb la seva ruta. Pels volts de les 5 h, ha alertat els Bombers, que s'han activat amb dues dotacions del parc de Montferrer i Castellbò.

Un cop han localitzat l'home ferit, l'han immobilitzat i l'han dut en llitera fins a l'ambulància, que els esperava en un lloc proper.

