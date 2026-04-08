El Bisbat d'Urgell s'implica en la protecció de les esglésies de les Valls d'Àneu com a patrimoni
Un conveni amb ajuntaments i entitats del territori impulsa la conservació i dinamització d’una quarantena de temples
El Bisbat d’Urgell, els ajuntaments de les Valls d’Àneu, l’Ecomuseu i el Consell Cultural han signat un conveni de col·laboració per reforçar la conservació, promoció i manteniment del patrimoni eclesiàstic del territori. L’acord es va formalitzar el divendres 20 de març al matí a la Casa del Bisbat.
El conveni suposa un pas rellevant per garantir la preservació i, alhora, la dinamització d’un conjunt patrimonial format per una quarantena d’esglésies repartides per les Valls d’Àneu, amb un alt valor històric, arquitectònic, artístic i espiritual.
La signatura va reunir el delegat de patrimoni del Bisbat d’Urgell, Mn. Josep M. Mauri, els alcaldes d’Alt Àneu, Espot, Esterri d’Àneu i la Guingueta d’Àneu —Josep Rossell, Josep M. Sebastià, Pere Ticó i Jordi Pallé—, així com el rector de les parròquies de la zona, Mn. Andreu Rodríguez. També hi van participar el director de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, Jordi Abella, i el president del Consell Cultural de les Valls d’Àneu, Ferran Rella.
Un dels punts centrals de l’acord és la creació d’una comissió mixta que vetllarà per una gestió coordinada d’aquest patrimoni. Aquest òrgan tindrà com a principals funcions garantir el manteniment dels temples i promoure activitats culturals, artístiques, socials i espirituals, sempre respectant el caràcter sagrat dels espais i la seva funció litúrgica.
En aquest sentit, el conveni estableix que les esglésies continuaran essent espais vius de culte, assegurant la celebració de les misses dominicals, així com altres actes litúrgics i activitats pastorals pròpies de cada parròquia.
L’acte va comptar també amb la presència del comissionat del Govern de la Generalitat per a les Relacions Interpirinenques, Joan Ganyet, que va destacar la importància d’aquesta iniciativa per coordinar els diferents agents implicats i reforçar la protecció del patrimoni.
La nova comissió es reunirà de manera ordinària almenys un cop l’any, amb l’objectiu de consolidar la cooperació entre institucions i entitats. Durant la signatura, el bisbe va encoratjar els participants a treballar per potenciar l’art de les Valls d’Àneu i va expressar el seu compromís per preservar aquest llegat i fer-lo accessible tant als habitants del territori com als visitants.
