Nova Formació i Inserció d’Auxiliar de Vivers i Jardins a la Seu d'Urgell
El PFI ofereix currícululm pràctic i itineraris laborals per a joves del Pirineu
L’Institut Joan Brudieu ha presentat el nou Programa de Formació i Inserció (PFI) d’Auxiliar de Vivers i Jardins, en un acte presidit per l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, i amb la participació de Francesc Roca, secretari de Formació Professional del Departament d’Educació i Formació Professional, acompanyat de Carlota Valls, directora dels Serveis Territorials d’Educació i FP a l’Alt Pirineu i Aran; de Miquel Bringueret, coordinador territorial de la FP als Serveis Territorials; i de Christina Moreno, regidora d’Educació de l’Ajuntament de la Seu.
L’Institut Joan Brudieu serà el centre que acollirà aquesta nova titulació, amb una durada d’un curs acadèmic. El programa està destinat a joves d’entre 16 i 21 anys que busquen continuar la seva formació o accedir directament al món laboral.
En la presentació, Carlota Valls ha subratllat el compromís del Departament amb una escola inclusiva: “Tot i que l’ESO està pensada per a l’etapa dels 12 a les 16 anys, el sistema no abandona aquells joves que arriben a aquesta edat sense el títol, sinó que obre noves vies per a la seva reincorporació al sistema o la inserció laboral bàsica a través de recursos com els Programes de Formació i Inserció i, especialment, el Pla de Transició al Treball. És un fruit de l’èxit de la col·laboració institucional que rescata els i les joves del risc d’exclusió oferint-los una segona oportunitat basada en la professionalització real en un ofici i el retorn al sistema educatiu mitjançant l’accés a Graus Mitjans”.
Christina Moreno, regidora d’Educació de l’Ajuntament, ha destacat que la nova especialitat “respon a una necessitat real del territori per garantir que l’oferta formativa estigui correlacionada amb la demanda laboral. Hem triat aquest perfil per la seva capacitat de motivar els i les joves i per les altes possibilitats d’inserció, amb l’Ajuntament com a entitat acollidora de pràctiques. És imprescindible la col·laboració entre administracions per ser més eficients i útils a la ciutadania, especialment en un territori com el Pirineu, on l’adaptació dels recursos és clau per garantir que cap jove es quedi enrere i que els fons públics serveixin com a eines reals de transformació social i igualtat d’oportunitats”.
Per la seva part, Francesc Roca ha destacat el valor central de la Formació Professional: “No s’ha de veure només com una segona o tercera oportunitat, sinó com una oportunitat central en si mateixa que dona sentit a la trajectòria tant dels joves que s’inicien en el món laboral com de les persones que ja formen part del teixit productiu. És important garantir itineraris formatius complets, assegurant que l’alumnat que comença un PFI o un Grau Bàsic tingui continuïtat cap al Grau Mitjà i el Superior, especialment tenint en compte que el gruix de l’atur juvenil es concentra en persones sense graduat escolar ni qualificació professional”.
Roca també ha agraït la col·laboració de les administracions locals i les seves brigades en la formació pràctica, posant en relleu la potència del sector agroalimentari català i la necessitat d’atraure i retenir talent al territori mitjançant projectes de col·laboració publicoprivada.
Un itinerari formatiu complet i pràctic
Segons Miquel Bringueret, coordinador territorial de la FP, el programa té una càrrega total de 1.000 hores i es divideix en tres grans blocs per garantir una formació integral:
- Mòduls de formació professional (450 h): operacions bàsiques de producció i manteniment de plantes en vivers, instal·lació i manteniment de jardins, parcs i zones verdes.
- Mòduls de formació comuna (350 h): estratègies de comunicació, entorn social i territorial, matemàtiques aplicades i preparació per a la incorporació al món laboral.
- Formació pràctica en empreses (200 h): pràctiques en empreses de jardineria de la comarca o en brigades municipals, aplicant els coneixements en un entorn real.
Sortides professionals i continuïtat acadèmica
L’obtenció d’aquesta titulació permet als i les joves exercir com a peons en diversos àmbits: agrícola, horticultura, fructicultura, vivers, centres de jardineria o manteniment de camps esportius.
A més, el programa facilita el retorn al sistema educatiu, permetent l’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà i el reconeixement de mòduls per obtenir el títol professional bàsic associat al perfil.
Aquest nou PFI representa una aposta per la professionalització dels joves del Pirineu, en un sector amb alta demanda laboral, i reforça la col·laboració entre administracions, empreses i centres educatius per garantir oportunitats formatives i laborals de qualitat.
