La FEEC premia el Parc Natural de l'Alt Pirineu per la seva tasca en la gestió de refugis i infraestructures
El guardó reconeix les millores en els establiments d'acollida de Certescan, Broate i Mont-roig
El Parc Natural de l’Alt Pirineu, amb bona part del seu terreny a l'Alt Urgell, ha rebut el premi Endesa per la seva tasca en el manteniment i la gestió dels refugis de muntanya, en el marc de la Gala de la Muntanya organitzada per la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) a Barcelona. Aquest guardó, atorgat per una entitat amb més de 105 anys d’història i que aplega prop de 40.000 federats, reconeix l’esforç dels treballadors i treballadores del parc, incloent-hi els guardes dels refugis i altres professionals implicats en la seva gestió.
El premi atorgat per la FEEC destaca la importància de les infraestructures del Parc Natural per a la pràctica de l’excursionisme i l’alpinisme. En particular, el guardó fa referència als refugiats que acullen els excursionistes, en un territori que rep uns 360.000 visitants anualment. Entre els millors exemples d’aquests treballs destaca el refugi guardat de Certescan, on s’han realitzat millores significatives per integrar-lo millor amb l’entorn natural. Així mateix, també s’han renovat els refugis lliures de Broate i de Mont-roig ‘Enric Pujol’, amb el suport actiu de voluntaris i voluntàries de la FEEC.
Amb aquest reconeixement, la FEEC vol posar en relleu la tasca constant de la gestió del Parc, que compta amb un total de 16 albergs i refugis guardats i diversos refugis lliures. Aquests espais són essencials per a la comunitat excursionista, oferint-lis un lloc d'acollida i descans en un dels parcs més grans i atractius de Catalunya.
El director del Parc Natural de l’Alt Pirineu, que va ser l'encarregat de recollir el premi en el decurs de la Gala de la Muntanya, va expressar el seu agraïment per aquest reconeixement, destacant que el treball de manteniment dels refugis és una tasca col·lectiva que implica a molts actors, des de treballadors fins a voluntaris, i que aquesta tasca contribueix a mantenir viu el llegat natural de la Cerdanya i del Pirineu.
