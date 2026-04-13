El Correllengua Agermanat recorrerà la Cerdanya i l’Alt Urgell en una nova iniciativa per la llengua
El projecte, que arrenca el 19 d’abril a Prada de Conflent, unirà esport i cultura en un recorregut de més de 1.000 quilòmetres pels territoris de parla catalana
Ruben Costa
La primera edició del Correllengua Agermanat s’iniciarà el 19 d’abril a Prada de Conflent amb l’objectiu de promoure la llengua catalana a través d’una proposta que combina activitat esportiva i accions culturals. La iniciativa preveu un recorregut de més de 1.000 quilòmetres arreu dels territoris de parla catalana, amb la llengua com a eix vertebrador i element de cohesió.
Des del punt de sortida, dues flames simbòliques emprendran camins paral·lels i es transmetran de mà en mà al llarg dels diferents trams. Una travessarà les comarques pirinenques en direcció a Lleida, mentre que l’altra seguirà pel vessant oriental amb aturades destacades a Girona i Barcelona. Ambdues confluiran a Tarragona abans de continuar cap al País Valencià. Pel que fa al pas per la Cerdanya, la flama arribarà el dissabte 19 d’abril procedent de la Catalunya Nord, amb parades a Llívia, Puigcerdà i Bellver de Cerdanya. En aquesta darrera localitat, s’ha previst un acte de benvinguda a les 18 h a la plaça de l’Ajuntament, amb actuacions de la Colla Castellera i la Colla Bastonera de Cerdanya, així com un concert del grup Magari. L’endemà, la flama reprendrà el recorregut des de l’escola.
El dilluns 20 d’abril, el Correllengua arribarà a l’Alt Urgell en trams que es faran corrent o en bicicleta. A la Seu d’Urgell, el recorregut urbà comptarà amb la participació de membres del SEDIS Airam i d’Integra Pirineus, amb el suport del Moto Club Ben Xops. L’activitat culminarà a la plaça dels Oms amb un acte central a les 14.15 h que inclourà un aperitiu popular, actuacions culturals i la lectura del manifest a càrrec d’Isidre Domenjó. També hi participaran entitats andorranes com Cultura Activa i la Plataforma Andorrana per la Llengua. A la tarda, la flama continuarà cap a Organyà, on serà rebuda amb activitats populars, i posteriorment arribarà a Oliana, on tindrà lloc l’acte de cloenda amb un cercavila i la lectura del manifest per part de la rapsoda Alba Mascarella.
El projecte compta amb la implicació de diverses entitats del territori, entre elles Òmnium Cultural Alt Urgell, i es planteja com una proposta oberta a la ciutadania, que pot participar en els diferents trams mitjançant inscripció prèvia al web oficial. A més, el Correllengua s’acompanya d’una cançó pròpia, “Amb el cor”, amb la col·laboració de diversos artistes, i de material solidari com samarretes per ajudar al finançament de la iniciativa.
