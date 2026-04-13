Els Agents Rurals enxampen un caçador furtiu mentre abatia un teixó a l'Alt Urgell
L'individu va disparar des d'una zona de seguretat d'una àrea privada de caça sense disposar de cap autorització legal
L'abatiment il·legal del teixó i la falta de llicència per caçar podrien comportar sancions econòmiques elevades
ACN
Els Agents Rurals han identificat i denunciat un individu després d'enxampar-lo in fraganti mentre abatia un teixó (Meles meles) dins d'una àrea privada de caça de l'Alt Urgell. L'actuació va tenir lloc en transcurs d'un servei preventiu dut a terme a la Reserva Nacional de Caça de la Cerdanya-Alt Urgell, en una zona propera al punt on es van produir els fets i per part efectius del Grup Especial de Verins i Antifurtivisme (GEVA). A més de l'abatiment il·legal del teixó, que és una espècie no cinegètica, els agents van constatar que els trets es van efectuar des d'una zona de seguretat i que la persona denunciada no disposava de cap llicència, permís ni autorització que li permetés caçar legalment en aquell àmbit territorial.
Les conductes observades pels Agents Rurals constitueixen diverses infraccions greus de la normativa de caça, de la Llei de protecció dels animals i del Reglament d'armes, les quals poden comportar sancions econòmiques elevades i, a més, la possible retirada de la llicència de caça per un període de fins a dos anys.
El Codi Penal tipifica com a delicte la captura o mort d'un animal que, sense estar protegit, no tingui permesa la seva caça, especialment quan es duu a terme sense autorització del titular de l'aprofitament cinegètic.
Aquesta conducta pot integrar igualment un delicte de furtivisme, agreujat pel fet de produir-se en finques alienes sense el permís corresponent, i pot comportar penes de multa així com la inhabilitació per a l’exercici de la caça d'entre un i cinc anys.
