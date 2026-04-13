Es dona pas alternatiu a l'entrada a Andorra des de la Seu d'Urgell per l'N-145 a Arcavell per l'accident d'un camió
El conductor ha quedat atrapat al camió i ha hagut de ser traslladat en helicòpter a l'Hospital de la Vall d'Hebron
Bombers de la Generalitat i Bombers d'Andorra treballen en l'accident d'un camió que ha bolcat i ha tallat completament l'N-145 a Valls de Valira. L'avís s'ha donat a les 15.56 h, i els Bombers de la Generalitat hi han desplaçat 5 dotacions. Un camió carregat de terra ha sortit de la via i ha bolcat, cosa que ha provocat que el conductor quedés atrapat a la cabina.
Els Bombers, ajudats pels seus homòlegs andorrans, han fet primer l'excarceració del ferit, perquè pogués ser atès pel SEM, i posteriorment han començat les tasques de retirada del camió. L'home ha resultat ferit greu i ha hagut de ser traslladat en helicòpter a l'Hospital de la Vall d'Hebron.
L'accident s'ha produït al punt quilomètric 9,6, pràcticament a tocar de la frontera amb Andorra, al pas de la carretera per Arcavell i es preveu que el tall de carretera pugui ser una afectació de llarga durada. L'accident dificulta la principal entrada a Andorra des de Catalunya i provoca fins a 4 quilòmetres de retencions en amdós sentits, tant sentit Andorra com sentit la Seu d'Urgell.
Passats dos quarts de sis de la tarda s'ha començat a donar pas alternatiu.
