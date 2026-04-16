Tallada la C-14 a Organyà per un accident entre dos turismes
Una persona ha quedat atrapada a l'interior d'un dels vehicles, i els Bombers l'han hagut d'alliberar
Regió7
Organyà
El xoc entre dos vehicles ha obligat a tallar a primera hora de la tarda la C-14 al seu pas per Organyà. El sinistre ha tingut lloc a les 15.49 hores. Cinc dotacions s'han desplaçat fins al lloc dels fets per excarcerar un dels ocupants d'un dels vehicles implicats, que ha quedat atrapat a l'interior. Un cop alliberat ha estat atès pel SEM.
A causa de l'accident es registra més d'un quilòmetre de cua en ambdós sentits de la marxa entre els quilòmetres 163 i 165.
La via roman tallada mentre s'efectua la retirada dels vehicles implicats en l'incident.
