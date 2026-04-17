La consellera Núria Parlon clou el segon Congrés de Càmpings de Catalunya a la Seu d’Urgell
El Castell de Ciutat ha acollit durant tres dies més de 300 professionals en una trobada centrada en la seguretat i el futur del sector
Ruben Costa
La consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha clausurat aquest divendres el segon Congrés de Càmpings de Catalunya, celebrat al Castell de Ciutat de la Seu d’Urgell sota el lema “Natura per gaudir. Seguretat per confiar”. La trobada ha reunit durant tres dies més de 300 professionals del sector, així com representants institucionals i experts d’àmbit nacional i internacional.
El congrés ha servit per analitzar els reptes de futur dels càmpings catalans, amb una atenció especial a la seguretat intel·ligent, la prevenció de riscos i la protecció dels usuaris. En aquest context, Parlon ha destacat el paper del sector com “un motor fonamental de l’economia del país” i ha remarcat la importància de garantir-ne la continuïtat. La consellera ha posat en valor el decret aprovat a finals de l’any passat, consensuat amb el sector, per millorar la gestió de riscos. Segons ha afirmat, es tracta "d’una oportunitat per garantir que els càmpings continuïn essent un referent i un pilar econòmic clau”. També ha subratllat la importància de la col·laboració entre administracions i empreses per afrontar els reptes amb garanties. En l’acte de cloenda també hi han participat el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn; la segona tinent d’alcalde de la Seu d’Urgell i regidora de Promoció Econòmica i Turisme, Gemma Tó; i el president de la Federació Catalana de Càmpings, Miquel Gotanegra. El congrés ha comptat igualment amb la presència de l’alcalde de la ciutat, Joan Barrera.
Gotanegra ha valorat positivament el desenvolupament de la trobada i ha assenyalat que els continguts tractats han de permetre continuar avançant en la millora de la gestió dels riscos, un dels principals desafiaments del sector. Paral·lelament, ahir al vespre es va celebrar la gala d’entrega dels guardons dels càmpings catalans, presidida pel conseller Miquel Sàmper, en què es va reconèixer el Grup Sènia i l’empresari Tomàs Sentenach per la seva trajectòria i aportació al sector.
