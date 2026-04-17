Els vols entre Andorra-la Seu i Palma, amb un 10,8% més de viatgers durant la temporada d'hivern i respecte a l'anterior

Les dades confirmen que hi ha una consolidació progressiva del nombre de passatgers en aquesta ruta

L'avió d'Air Nostrum que cobreix la nova ruta entre l'aeroport d'Andorra-La Seu i Palma, a la pista d'aterratge i passant pel costat de la torre de control / Albert Lijarcio

ACN

Montferrer i Castellbò

La connexió aèria regular entre els aeroports d'Andorra-la Seu d'Urgell i Palma ha registrat durant aquesta temporada d'hivern un 10,8% més de viatgers respecte a les dades d'un any abans. De fet, entre els mesos de desembre i abril s'han comptabilitzat 6.690 passatgers, fet que indica que hi ha una evolució positiva en termes d'usuaris. El febrer es consolida com el pic de demanda de la ruta, amb una ocupació mitjana situada entre els 52 i 56 viatgers per vol, vinculada plenament a la temporada d'hivern i a l'activitat turística associada a l'esquí. Mentrestant, el vol més ple ha estat el del 2 de març, amb un 100% d'ocupació. Així, les dades evidencien una consolidació progressiva del mercat balear, amb un augment sostingut de visitants.

El ministre andorrà de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha assegurat que aquesta connexió té com a objectiu "oferir alternatives estables tant per a la ciutadania com per al sector turístic". A més, els resultats són especialment rellevants tenint en compte que, d'acord amb el contracte vigent, la companyia opera el període de gener a abril sense mecanismes d'incentiu, assumint el risc comercial de l'operativa. D'aquesta manera, les dades dels períodes hivernals confirmen que la ruta disposa d'una demanda estructural sòlida just en el tram en què opera sense suport públic.

El vol amb Palma, operat per la companyia Air Nostrum (Iberia Regional), es va posar en marxa inicialment en forma de prova pilot durant la temporada d'hivern i, arran dels bons resultats obtinguts, el govern d'Andorra va decidir establir una ruta regular durant tot l'any a partir del setembre del 2024. Actualment, s'ofereixen dues freqüències setmanals amb horaris adaptats segons la temporada: divendres i diumenge durant l'hivern, i dimarts i dissabte durant la temporada d'estiu.

