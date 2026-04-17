L’Alt Urgell es proposa disparar els índex de lectura en els pròxims quatre anys
Entre les iniciatives del no Pla de Foment de la Lectura s'hi inclou la creació de clubs de lectura en diversos municipis, programes per a escoles i llars d’infants, activitats intergeneracionals i accions de promoció d’autors locals
La Biblioteca Sant Agustí ha acollit la presentació del nou Pla Comarcal de Foment de la Lectura de l’Alt Urgell per al període 2026-2030. L’acte ha anat a càrrec de la vicepresidenta del Consell Comarcal, Carme Espuga, i l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, acompanyats per la directora de la biblioteca, Lourdes Esteve, i la tècnica de Cultura, Pilar Aláez.
El pla, impulsat pel Consell Comarcal, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i la Generalitat de Catalunya, es planteja com un instrument per garantir l’accés a la lectura i reforçar el paper de les biblioteques com a servei públic. Entre els objectius principals hi ha l’increment dels índexs de lectura, especialment en català i entre el públic jove.
Durant la presentació, Espuga va destacar que el document defineix un full de ruta per fomentar la lectura com a eina vinculada al desenvolupament personal i a la cohesió social. També va assenyalar que el desplegament del projecte resta pendent del finançament del Departament de Cultura, tot i que es confia en la seva continuïtat.
Per la seva banda, Barrera va remarcar el paper de la biblioteca com a equipament de referència a la comarca i va defensar la necessitat d’estendre les activitats lectores a tot el territori. En aquest sentit, va insistir en la voluntat de facilitar l’accés als llibres i a les propostes culturals vinculades a la lectura.
El pla s’adreça a totes les franges d’edat, amb especial atenció a infants, joves, famílies, gent gran i col·lectius amb dificultats d’accés a la cultura. Un dels eixos és l’equilibri territorial, amb accions per portar activitats a municipis amb menor oferta cultural.
La memòria del projecte recull una metodologia participativa que ha inclòs enquestes a alumnat d’ESO i Batxillerat i grups de treball amb agents culturals. L’estudi ha estat elaborat per BissapLab per adaptar les accions a la realitat de la comarca.
Entre les iniciatives en marxa destaquen clubs de lectura en diversos municipis, programes per a escoles i llars d’infants, activitats intergeneracionals i accions de promoció d’autors locals. També s’hi inclou la participació en esdeveniments com el Festival Llegendària i la Fira del Llibre del Pirineu, així com concursos literaris.
El desplegament del pla compta amb la implicació de personal bibliotecari, docents i voluntariat, a més del suport institucional. Tot i això, el document apunta a la necessitat d’ampliar recursos humans i consolidar un conveni estable entre administracions per garantir la continuïtat del projecte.
De cara als pròxims anys, el pla fixa com a prioritats ampliar les activitats per a joves, reforçar la lectura digital, estendre les propostes als municipis més petits i establir un calendari comarcal estable.
Amb aquesta iniciativa, l’Alt Urgell reforça el paper de la lectura com a eina de dinamització cultural i situa la Biblioteca Sant Agustí com a centre de referència en l’articulació de les polítiques lectores a la comarca.
