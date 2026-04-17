Les noves ambulàncies del SEM entraran en funcionament a l'Alt Pirineu el 20 de maig
El desplegament a la resta de comarques centrals es farà el 10 de juny
El 20 de maig a l’Alt Pirineu i el 10 de juny a tota la Catalunya Central. És la data de l'entrada en funcionament de les noves ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que renovarà en les pròximes setmanes totes les ambulàncies de Catalunya en el marc del concurs públic del sector per al període 2025-2030.
Aquest dimecres passat van entrar en funcionament a les Terres de l’Ebre, i van ser les primeres. Fins al juny, el SEM posarà en marxa més de 1.600 noves ambulàncies, entre les que atenen les emergències i les que es dediquen al transport sanitari no urgent. Són gairebé 300 més que en l'anterior contracte i això comporta també un increment en la contractació de més de 600 tècnics d'emergències sanitàries. Les ambulàncies incorporen més equipaments i tecnologia, com les de suport vital avançat, que podran fer ecografies i analítiques de sang en sec. El nou concurs suposa una inversió de prop de 2.000 milions d'euros.
El concurs públic del transport sanitari a Catalunya fins al 2030 és el contracte públic amb un preu més elevat de la Generalitat dels pròxims anys, amb prop de 2.000 milions d’euros. El procés de licitació va començar a finals del 2023 i, el maig del 2025 es va decidir atorgar el concurs de l’Alt Pirineu i de la Catalunya Central, amb uns pressupostos de 75.577 euros i 138.351 euros, respectivament.
En el cas del lot de Catalunya Central, la màxima puntuació la va obtenir l’empresa FALCK Servicios Sanitarios, SLU, però en haver obtingut l’adjudicació de 3 lots anteriorment (l’Àmbit Metropolità del Barcelonès Sud, Girona – Alt Maresme i el Penedès), es va aplicar una limitació, i es va passar a adjudicar a la següent empresa amb millor puntuació, que era Transport Sanitari de Catalunya, SLU.
Ambulàncies més equipades
El desplegament del nou concurs comporta renovar totes les ambulàncies de Catalunya, moltes de les quals havien allargat la vida útil, que se situa en vuit-deu anys (l'anterior contracte havia entrat en vigor el 2015).
Pel que fa al transport sanitari urgent, hi haurà 439 ambulàncies -amb un increment de 41-, que faran prop de 311.000 hores de servei a l’any més que durant el contracte anterior i arribaran als 3.155.500.
També s’incrementaran els professionals amb prop de 380 nous tècnics en emergències sanitàries per a aquestes ambulàncies, que la ciutadania reconeix com les grogues.
La contractació preveu una borsa d’hores addicional per reforçar el servei quan sigui necessari, per exemple durant l’estiu, en èpoques de grip o quan es produeixi una situació extraordinària no prevista com una eventual catàstrofe natural.
Les noves ambulàncies disposaran de més equipament i tecnologia, com les unitats de suport vital avançat, que podran fer ecografies, per exemple per detectar hemorràgies internes, i analítiques de sang en sec (amb una punxada al dit), indica el cap en l'Àmbit d'Emergències del SEM, Joan Escorcia. Aquests equipaments permetran començar alguns tractaments de manera precoç abans de l’arribada al centre sanitari i decidir el destí hospitalari més adequat segons la gravetat del pacient.
Pel que fa a les ambulàncies del transport sanitari no urgent (les blanques), se superaran les 1.100 arreu del territori, amb un increment de més de 180, que té en compte que la població catalana s'està envellint i té més malalties cròniques.
Aquestes ambulàncies incorporaran una motxilla amb material de primera intervenció. “Són vehicles que estan constantment circulant pels carrers de Catalunya. La probabilitat que es trobin algú que necessita ajuda és molt alta i, per tant, han de poder parar, atendre’l i donar-li una primera assistència fins que arribi la unitat d'urgent, l'encarregada de continuar el servei”, explica el cap del Transport Sanitari no Urgent del SEM, David Pomés.
El nou concurs també ha suposat crear tres noves tipologies d’unitats, amb 73 distribuïdes arreu del territori, que donaran suport tant al transport urgent com al no urgent. Aquestes unitats comporten un increment de més de 300 nous tècnics en emergències sanitàries.
Hi haurà 23 unitats de Suport Logístic Sanitari per traslladar, per exemple, els psicòlegs o els equipaments necessaris en situacions extraordinàries i donar suport als vehicles de trasllat d’òrgans, entre altres funcions.
També s’introdueixen 28 noves ambulàncies polivalents arreu del territori, per donar suport a les ambulàncies urgents en serveis a pacients de baixa complexitat i traslladar i assistir les persones de més de 170 quilos. Per últimes, es creen 22 ambulàncies llançadora per reforçar el trasllat de pacients del servei no urgent, que seran vehicles 100% elèctrics ubicats als hospitals amb activitat més alta per al trasllat de pacients que reben l’alta hospitalària o a un centre sanitari proper.
- Apareix un cadàver surant i embolicat amb una tela al pantà de la Baells, a Vilada
- Cal Marcelino abaixa la persiana: “Per a mi serà un dia trist”
- L’animal més letal del planeta: mata més que les guerres i encara el subestimem
- Col·legis i instituts han d'eliminar totalment les begudes ensucrades i la brioixeria dels seus centres des d'aquest dijous
- ICL té localitzades a la mina de Súria reserves per a 20 anys, com a mínim
- El detingut a Sant Fruitós de Bages va amenaçar els agents dient que tenia una arma per no pagar una multa
- Una treballadora de Lledoners denuncia el director de la presó per 'assetjament
- El comiat de Sílvia Flotats desborda el tanatori de Mémora