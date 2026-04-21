Un ferit en el xoc entre un cotxe i un camió a la Seu d'Urgell
El xoc ha tingut lloc aquest migdia a l'avinguda de Valira
Una topada entre un cotxe i un camió ha deixat un ferit lleu a la Seu d'Urgell. L'accident ha tingut lloc aquest dimarts a 2/4 de 12 del migdia, a l'avinguda de Valira. Els Bombers de la Generalitat hi han desplaçat dues dotacions. Segons afirma el cos d'emergències s'ha produit una topada entre els dos vehicles.
A causa dels fets, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha hagut d'atendre una persona que ha resultat ferida lleu.
