84 comptadors permetran gestionar la càrrega turística i millorar la conservació de quatre espais protegits de Lleida

Es podran conèixer dades en temps real d'indrets i valls de difícil accés

Presentació del projecte d'instal·lació dels ecocomptadors / Marta Lluvich

Marta Lluvich/ACN

Manresa

 El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha començat a desplegar 84 ecocomptadors per monitorar la càrrega turística de quatre espais naturals: el Parc Nacional d’Aigüestortes, els parcs naturals de l’Alt Pirineu i del Cadí-Moixeró i el Geoparc Orígens. Aquests aparells ajudaran a gestionar l'afluència de visitants i a aplicar mesures en indrets on s'ha de protegir determinades espècies de flora i fauna. El vicepresident del Patronat, Juan Antonio Serrano, ha explicat que amb la instal·lació dels ecocomptadors "es fa un pas molt important cap a un model de gestió basat en dades reals i objectives". Serrano ha assegurat que se sabrà "amb precisió, quantes persones hi accedeixen i com evolucionen els fluxos al llarg del temps".

Del total de comptadors, 66 comptaran persones i uns altres 18, vehicles. Aquesta actuació, que ha suposat una inversió de 270.000 euros, forma part del projecte Naturalment Lleida, finançat amb 3,5 milions d’euros dels Next Generation de la Unió Europea. Està previst que tots els aparells estiguin instal·lats i funcionant a la tardor. Serrano ha avançat que 7 ecocomptadors es col·locaran en el recorregut d’altres iniciatives vinculades als fons europeus: la Ruta dels Llacs, la Ruta del Sió i les vies blaves del Segre i del Cardener.

El director del Parc Nacional, Lluís Florit ha afirmat que els ecocomptadors permetran una "millora de la gestió de l’afluència de visitants" i un "impuls a la conservació i la sostenibilitat". Actualment, són més de 600.000 les persones que anualment visiten el Parc Nacional. En aquest sentit, ha explicat que "amb dades reals es poden aplicar mesures de conservació més eficients, com per exemple reforçar la vigilància ambiental o limitar accessos i això contribueix a preservar els ecosistemes i garantir un turisme més sostenible a llarg termini".

El representant de l’empresa Ecocounter, Enric Roca ha explicat que un dels aspectes més importants del projecte "és la plataforma de visualització de dades, que proporciona accés a tots els indicadors d'afluència, amb eines d'anàlisi i generació automàtica d'informes". Ha parlat dels aparells i ha dit que són robustos i preparats per aguantar les inclemències meteorològiques de l'alta muntanya. Roca ha afegit que els organismes podran consultar les dades en temps real, actualitzant-se cada hora, en llocs amb cobertura, i en indrets sense cobertura les dades es van guardant i es podran descarregar a posteriori.

  1. El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
  2. Els Mossos identifiquen el cadàver de la Baells i tanquen el cercle sobre els implicats en el crim
  3. Núria i Fernando, família d'acollida d'urgència: 'Quan et criden, surts corrent de casa a l'hora que sigui
  4. Laura Serrat, periodista: «Les cabres mengen quatre quilos de vegetació al dia, netegen els boscos»
  5. Alerta alimentària a Catalunya per aquestes llenties
  6. Agnès Marquès, escriptora: «Hi ha molts amors perduts, molts, que no van trobar-se quan tocava»
  7. El primer de la cua per a la regularització d'immigrants a l'Ajuntament de Manresa hi ha arribat a les 3 de la matinada
  8. El presumpte autor de l'atropellament d'un menor a Avià s'enfronta demà a 6 anys de reclusió

Les 24 Hores de Le Mans van veure el quart lloc de David Checa i l'abandonament de l'equip Basomba

Les 24 Hores de Le Mans van veure el quart lloc de David Checa i l'abandonament de l'equip Basomba

Ha mort Maria Oliva, que havia regentat la popular fonda de Callús

Ha mort Maria Oliva, que havia regentat la popular fonda de Callús

Necrològiques del 23 d'abril del 2026

Necrològiques del 23 d'abril del 2026

Marc Aloy confia trobar finançament per fer front al sobrecost de fer un pavelló nou al Congost

Marc Aloy confia trobar finançament per fer front al sobrecost de fer un pavelló nou al Congost

Una cinquantena d'entitats s'adhereixen a la manifestació de la plataforma Sant Jordi per la Llengua a Manresa

Una cinquantena d'entitats s'adhereixen a la manifestació de la plataforma Sant Jordi per la Llengua a Manresa

La ginebra manresana Outer Gin rep una medalla d'or a la London Spirits Competition

La ginebra manresana Outer Gin rep una medalla d'or a la London Spirits Competition

Els otorrinos coincideixen: “Dormir amb la boca oberta pot afectar seriosament la teva salut respiratòria”

Els otorrinos coincideixen: “Dormir amb la boca oberta pot afectar seriosament la teva salut respiratòria”
Tracking Pixel Contents