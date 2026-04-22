84 comptadors permetran gestionar la càrrega turística i millorar la conservació de quatre espais protegits de Lleida
Es podran conèixer dades en temps real d'indrets i valls de difícil accés
Marta Lluvich/ACN
El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha començat a desplegar 84 ecocomptadors per monitorar la càrrega turística de quatre espais naturals: el Parc Nacional d’Aigüestortes, els parcs naturals de l’Alt Pirineu i del Cadí-Moixeró i el Geoparc Orígens. Aquests aparells ajudaran a gestionar l'afluència de visitants i a aplicar mesures en indrets on s'ha de protegir determinades espècies de flora i fauna. El vicepresident del Patronat, Juan Antonio Serrano, ha explicat que amb la instal·lació dels ecocomptadors "es fa un pas molt important cap a un model de gestió basat en dades reals i objectives". Serrano ha assegurat que se sabrà "amb precisió, quantes persones hi accedeixen i com evolucionen els fluxos al llarg del temps".
Del total de comptadors, 66 comptaran persones i uns altres 18, vehicles. Aquesta actuació, que ha suposat una inversió de 270.000 euros, forma part del projecte Naturalment Lleida, finançat amb 3,5 milions d’euros dels Next Generation de la Unió Europea. Està previst que tots els aparells estiguin instal·lats i funcionant a la tardor. Serrano ha avançat que 7 ecocomptadors es col·locaran en el recorregut d’altres iniciatives vinculades als fons europeus: la Ruta dels Llacs, la Ruta del Sió i les vies blaves del Segre i del Cardener.
El director del Parc Nacional, Lluís Florit ha afirmat que els ecocomptadors permetran una "millora de la gestió de l’afluència de visitants" i un "impuls a la conservació i la sostenibilitat". Actualment, són més de 600.000 les persones que anualment visiten el Parc Nacional. En aquest sentit, ha explicat que "amb dades reals es poden aplicar mesures de conservació més eficients, com per exemple reforçar la vigilància ambiental o limitar accessos i això contribueix a preservar els ecosistemes i garantir un turisme més sostenible a llarg termini".
El representant de l’empresa Ecocounter, Enric Roca ha explicat que un dels aspectes més importants del projecte "és la plataforma de visualització de dades, que proporciona accés a tots els indicadors d'afluència, amb eines d'anàlisi i generació automàtica d'informes". Ha parlat dels aparells i ha dit que són robustos i preparats per aguantar les inclemències meteorològiques de l'alta muntanya. Roca ha afegit que els organismes podran consultar les dades en temps real, actualitzant-se cada hora, en llocs amb cobertura, i en indrets sense cobertura les dades es van guardant i es podran descarregar a posteriori.
