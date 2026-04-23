Dues persones ferides en l'accident d'un cotxe que ha bolcat a Bassella

El vehicle ha sortit de la via a la C-14 en sentit nord i ha bolcat lateralment

Punt de la C-14 on ha tingut lloc l'accident / Google Maps

Eduard Font Badia

Manresa

Dues persones han resultat ferides menys greus en un accident a la carretera C-14 al seu pas per Bassella. Els Bombers de la Generalitat han hagut de treballar en el rescat d'una persona que ha quedat atrapada entre la ferralla d'un vehicle que ha patit una sortida de via. S'ha avisat de l'accident a les 17.03 hores, al punt quilomètric d'aquesta carretera en sentit nord.

Un vehicle ha sortit de la via i ha acabat bolcant lateralment. Quan els serveis d'emergència han arribat al lloc dels fets, el conductor havia pogut sortir del vehicle, però l'ocupant estava atrapat. El SEM ha atès els ferits, i els Bombers han rescatat el copilot de din de l'habitacle. Ambdós ferits han estat traslladats a l'Hospital de la Seu d'Urgell.

Helena Rodero, farmacèutica especialista en la pell, sobre la importància del sol: "No sortim al carrer...com sintetitzaràs la vitamina D"

Sant Jordi i els il·lustradors contra la IA: “S’alimenta de la nostra feina: copia malament, però no crea”

La Mossa que ha assistit al part a la C-16: "Ha estat tot molt ràpid i molt fàcil, per sort!"

La Biblioteca l’Atzavara es va reblir per descobrir la memòria de l’antic poble d’Òdena

