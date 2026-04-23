Dues persones ferides en l'accident d'un cotxe que ha bolcat a Bassella
El vehicle ha sortit de la via a la C-14 en sentit nord i ha bolcat lateralment
Dues persones han resultat ferides menys greus en un accident a la carretera C-14 al seu pas per Bassella. Els Bombers de la Generalitat han hagut de treballar en el rescat d'una persona que ha quedat atrapada entre la ferralla d'un vehicle que ha patit una sortida de via. S'ha avisat de l'accident a les 17.03 hores, al punt quilomètric d'aquesta carretera en sentit nord.
Un vehicle ha sortit de la via i ha acabat bolcant lateralment. Quan els serveis d'emergència han arribat al lloc dels fets, el conductor havia pogut sortir del vehicle, però l'ocupant estava atrapat. El SEM ha atès els ferits, i els Bombers han rescatat el copilot de din de l'habitacle. Ambdós ferits han estat traslladats a l'Hospital de la Seu d'Urgell.
