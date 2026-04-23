La lectura de Blai Bonet centra el Sant Jordi a la Biblioteca Sant Agustí de la Seu

El passeig Joan Brudieu reuneix més de quaranta parades amb llibres i roses durant tota la jornada

La lectura a la biblioteca / AJ SEU

Miquel Spa

La Biblioteca Sant Agustí ha acollit aquest migdia un dels actes centrals de la diada de Sant Jordi a la Seu d’Urgell, amb una lectura de poesia protagonitzada per la gent gran. L’activitat, consolidada en el programa cultural, s’ha dedicat enguany a l’obra del poeta mallorquí Blai Bonet.

L’acte ha estat presentat per la tinent d’alcalde d’Acció Social, Christina Moreno, i ha continuat amb la intervenció d’Anna Martí, que ha exposat la trajectòria del poeta. Tot seguit, l’alcalde Joan Barrera i diversos regidors han participat en la lectura de poemes.

La jornada ha començat al matí amb l’activitat de microrelats ‘Compartim lectures’, amb alumnes de les escoles Pau Claris i Albert Vives, que han pres part en aquesta proposta educativa vinculada a la diada.Paral·lelament, el Passeig Joan Brudieu ha concentrat l’activitat amb més de 40 parades de llibres, roses i artesania. La presència d’entitats, associacions i escoles ha contribuït a una jornada amb alta participació i moviment de públic pels carrers del centre.

