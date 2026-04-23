El Pla de Barris invertirà 12,5 milions a la Seu d’Urgell a través de 30 actuacions al centre
El projecte inclou accions per a la millora d'infraestructures, la dinamització econòmica i la inclusió social
La Seu d'Urgell enceta un ambiciós projecte de transformació urbana amb la presentació del nou Pla de Barris 2026-2030, que implicarà una inversió total de 12,5 milions d'euros, amb una subvenció directa de gairebé 9 milions d'euros provinents de la Generalitat de Catalunya. Aquest pla preveu un total de 30 actuacions al centre de la ciutat i al centre històric, amb l’objectiu de revitalitzar i modernitzar el cor del municipi.
Aquesta tarda, la sala d’actes de l’Ajuntament ha acollit la presentació pública del projecte, que ha comptat amb la presència del Comissionat del Pla de Barris i Viles de la Generalitat, Carles Martí, i l’alcalde de la Seu, Joan Barrera. Durant l’acte, Martí ha destacat que el Pla de Barris es fonamenta en tres línies d’actuació: la transformació física, la transició ecològica per pal·liar el canvi climàtic i l’acció sociocomunitària. “No hi ha transformació real sense tenir en compte aquestes tres vessants de manera complementària”, ha afirmat Martí.
Col·laboració entre administracions i objectiu per la Seu
El Comissionat ha subratllat la importància de la col·laboració entre administracions per dur a terme aquest tipus de projectes. “Els ajuntaments tindrien dificultats per tirar endavant projectes tan ambiciosos en només cinc anys, i per a la Generalitat no tindria sentit fer-ho sense el lideratge i les idees del propi municipi”, ha explicat Martí.
Aquesta col·laboració, segons ha explicat Martí, és la clau per a l'èxit del projecte. El Comissionat ha expressat la seva satisfacció de poder compartir aquest projecte de revitalització, que no només transformarà la ciutat físicament, sinó que també involucrarà a la comunitat local: “La suma de les institucions amb la participació dels veïns i veïnes permetrà que el centre històric de la Seu torni allà on mai hauria d’haver deixat d’estar: entre els llocs emblemàtics del país”, ha destacat.
Transformació integral per a la ciutat
Per la seva part, l’alcalde Joan Barrera ha explicat que el projecte inclou la pacificació del trànsit al centre, amb l’objectiu de posar les persones per davant dels vehicles. “L’objectiu és la projecció de l’Eixample cap al centre històric, incloent-hi una plataforma única amb voreres molt ampliades per donar vida a aquest espai”, ha detallat Barrera davant d'una sala plena de veïns i veïnes de la ciutat.
Aquesta iniciativa forma part d'un procés participatiu on les associacions i col·lectius locals han tingut un paper fonamental. Barrera ha destacat l’orgull de l’Ajuntament de ser una de les 20 ciutats escollides a tot Catalunya per portar a terme aquest tipus de projectes per revertir la degradació del nucli antic.
Set grans àrees per a una transformació integral
Sota el lema “Cuidem la Seu, construïm futur”, el Pla de Barris es proposa una transformació integral que equilibri l'obra pública amb la dinamització social i econòmica. La inversió de 12,5 milions d’euros es distribueix en set grans eixos d’actuació:
- Transformació urbana (3.800.000 €): Reforma de l’avinguda Pau Claris i de la plaça Catalunya, creació d’un eix verd entre la plaça de la Catedral i el pàrquing Dr. Peiró.
- Millora d’equipaments municipals (2.050.000 €): Rehabilitació de les plantes pendents de l’edifici de les Monges i adequació de la tercera planta del centre cívic el Passeig.
- Institucionalització del Centre Històric i Serveis de la Generalitat (2.000.000 €): Rehabilitació de Ca l’Armenter per convertir-lo en el Centre d'investigació IRTA–Pirineu i l’Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de la Generalitat.
- Habitatge (1.350.000 €): Ajuts per a la rehabilitació d’edificis i el pintat de façanes.
- Dinamització del comerç i activitats econòmiques (900.000 €): Suport a la modernització comercial i la implantació de noves activitats.
- Embelliment del Centre Històric (820.000 €): Millora de la imatge urbana i nova senyalització.
- Inclusió social (600.000 €): Programes per a la inclusió de persones nouvingudes i famílies vulnerables.
Un compromís amb el futur de la ciutat
Aquest projecte, que ja es troba en fase d'execució en alguns dels seus punts, marcarà un abans i un després en la gestió urbana de la Seu d’Urgell. A través d’aquesta iniciativa, s’aconseguirà cohesió social, modernització d'infraestructures i desenvolupament econòmic, posant en valor el centre històric de la ciutat i millorant la qualitat de vida dels seus habitants. Les obres, amb una clara aposta per la sostenibilitat i la inclusió social, volen ser el motor per a un futur més sostenible i dinàmic per a la Seu d’Urgell.
