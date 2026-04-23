Un Sant Jordi a la Seu que es concentra al Passeig
La capital alt-urgellenca atrau també veïns d'Andorra i de la Cerdanya lleidetana amb un programa d'actes culturals i lúdics
ACN
El passeig Joan Brudieu de la Seu d’Urgell ha tornat a esdevenir aquest dijous el centre neuràlgic de la diada de Sant Jordi, amb la presència de gairebé una cinquantena de parades dedicades a la venda de llibres, roses i productes artesanals. Al llarg del dia, nombrosos veïns de la capital alturgellenca s’hi han acostat per mantenir viva la tradició de regalar cultura i flors, alhora que aprofitaven per passejar i impregnar-se de l’ambient festiu.
La jornada s’ha complementat amb diverses propostes culturals. Entre aquestes, han destacat les lectures de microrelats i poemes al pati de la Biblioteca Sant Agustí, així com activitats adreçades al públic infantil, com una marató de contacontes i diferents sessions de signatures de llibres a càrrec d’autors.
Coincidint amb la celebració, l’Associació Llibre del Pirineu ha donat a conèixer un nou catàleg que inclou prop d’un centenar de novetats editorials. El seu president, Isidre Domenjó, ha posat en relleu l’augment de títols de literatura juvenil vinculats a les comarques de muntanya, un àmbit que fins fa poc tenia menys presència. Aquestes obres se sumen a la consolidada oferta de llibres infantils, ja plenament integrada dins del projecte editorial de l’entitat.
Una de les iniciatives més participatives ha estat la marató de contacontes organitzada al mateix passeig, en què quatre autors han narrat una dotzena d’històries davant d’uns 500 alumnes d’educació infantil i primer cicle de primària. A la tarda, l’espai ha continuat actiu amb la presència de sis escriptors que han signat exemplars per als lectors.
Des del sector comercial, les sensacions han estat positives. Sònia Mataró, coordinadora de la llibreria El Refugi Kanalla, que enguany viu el seu primer Sant Jordi, ha destacat l’afluència constant de públic i el bon ritme de vendes. Segons ha explicat, el projecte aposta per una oferta centrada en la literatura infantil amb criteris respectuosos, combinant novetats amb clàssics i llibres que transmeten valors.
Pel que fa a les floristeries, la rosa vermella ha tornat a ser la gran protagonista. Mar Pizarro, de la Floristeria Balbina, ha assenyalat que, tot i el predomini d’aquesta varietat, també desperten interès les roses decorades amb complements, com figures de dracs. Igualment, ha remarcat que una part dels clients opta per avançar les compres en dies previs a la diada, marcada per una elevada participació.
