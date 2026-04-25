Un curs ensenya a ensinistrar gossos per trobar tòfones com una oportunitat per desenvolupar el món local
L'Escola Agrària del Pirineu acull aquest cap de setmana tretze alumnes provinents de Catalunya i Múrcia
Albert L. Cobo (ACN)
La truficultura es troba en un moment d'expansió a Catalunya, gràcies a l'augment del consum d'aquest fong, pel seu elevat valor gastronòmic. Precisament, és davant d'aquest escenari que es vol potenciar aquest cultiu, a més de l'activitat de recerca amb gossos. Tot plegat es veu com una nova oportunitat per contribuir a desenvolupar el món rural. En aquest context, l'Escola Agrària del Pirineu ha apostat per la formació en aquest àmbit i ha organitzat un curs per donar eines d'ensinistrament que ajudin a trobar aquests fongs amb un resultat més eficient. Tretze persones provinents de diferents punts de Catalunya i també de Múrcia s'han desplaçat fins a Bellestar, a Montferrer i Castellbò, a l'Alt Urgell, per seguir aquestes classes.
El professor de l'Escola Agrària del Pirineu que imparteix el curs, Raúl de la Morena, explica que la demanda de tòfona n'ha incentivat el cultiu i que, per tant, cal tenir més gossos ensinistrats que siguin capaços de trobar-la. Així, afirma que encara hi ha marge per potenciar aquesta activitat, present en zones com ara el Solsonès i el Berguedà, a més de la zona d'Organyà i Cabó, a l'Alt Urgell.
De la Morena ha posat com a exemple el model d'Aragó, que veu com "el màxim exponent a l'estat espanyol", per dir que encara hi ha terrenys que "no s'estan treballant per poder cultivar aquest fong tan apreciat". Pel que fa a l'ensinistrament de gossos, el professor ha detallat que més enllà d'unes races concretes, cal que siguin animals actius. "La motivació i el joc és el que farà que a un gos li agradi anar a buscar tòfona".
La formació està encarada a gossos més aviat domèstics que puguin fer aquesta activitat de forma puntual. Un dels alumnes, Sergi Lafuente, ha vingut a fer el curs des de Solsona, on viu des de fa un parell d'anys. En el seu cas, treballa amb un productor de tòfona i creu que el podrà ajudar en el procés de recerca del fong. Per la seva banda, Pere Artigas, ramader a les muntanyes de Prades, explica que tenia curiositat i creu que la seva gossa pot ser bona per fer aquesta activitat.
