Urgelia Sacra: el nou programa de visites al patrimoni arquitectònic i artístic del Bisbat d'Urgell
La diòcesi de Cerdanya i Alt Urgell activa un projecte d'activitats culturals a esglésies i museus en el marc de Catalonia Sacra 2026
El Bisbat d'Urgell ha llançat el projecte Urgelia Sacra, una iniciativa de divulgació patrimonial que forma part de l'agenda cultural de Catalonia Sacra 2026. Aquest programa ofereix una sèrie d'activitats per apropar la ciutadania al ric patrimoni arquitectònic i artístic del territori. Enguany, el projecte s'integra dins l'Any Gaudí, que celebra el centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí, i que es presenta com una oportunitat per descobrir no només les obres més emblemàtiques de la zona, sinó també la influència de l'arquitectura modernista en el patrimoni religiós.
Les activitats proposades no només busquen mostrar el patrimoni com una simple peça de museu, sinó oferir-lo com una experiència viva, on els visitants poden entendre l'evolució i el significat de cada obra en el seu context històric i cultural.
Obres mestres del Museu Diocesà d’Urgell-La Seu d'Urgell
Una de les primeres activitats destacades serà la visita guiada al Museu Diocesà d’Urgell-La Seu d’Urgell, que ofereix un recorregut per les obres més representatives de la seva col·lecció. La directora del museu, Teresa Font, guiarà els participants a través d'una selecció d'obres que van des del romànic fins al segle XX. Entre les peces més destacades, sobresurten el Beatus de la Seu d’Urgell, una obra única de la tradició apocalíptica medieval, i el Grup de la Dormició de la Mare de Déu, una excel·lent mostra d'escultura renaixentista.
La visita també permetrà veure el retaule dels Goigs de la Verge d’Abella de la Conca de Pere Serra i la lipsanoteca d'ivori, una relíquia de gran valor artístic. Aquesta activitat es realitzarà el divendres 24 d'abril a les 16:30h i es repetirà el divendres 8 de maig a les 11h.
Església del Sagrat Cor de Balaguer: una mostra de modernisme religiós
Una altra de les visites que es durà a terme és a l’Església del Sagrat Cor de Balaguer, que obrirà les seves portes el dissabte 2 de maig a les 11:30h. Aquesta església, construïda entre 1964 i 1966 per l'arquitecte Isidre Puig Boada, és un dels exemples més clars de l'arquitectura religiosa que combina elements tradicionals amb influències modernistes, evidents en la seva estructura i disseny. La visita, a càrrec d'Amadeu Matosas, permetrà entendre com aquesta església reflecteix la transició entre la religiositat tradicional i les noves tendències arquitectòniques del segle XX.
Festa de la Santa Creu de Salardú: patrimoni immaterial a la Val d'Aran
En el marc de les activitats que Urgelia Sacra ofereix, també destaca la celebració de la Festa de la Santa Creu de Salardú, que tindrà lloc el diumenge 3 de maig. Aquesta festa és una de les manifestacions més vives del patrimoni immaterial de la Val d'Aran. El programa comença amb la trobada de les creus de diversos pobles del Naut Aran, que es dirigeixen en processó cap a l’església de Sant Andreu de Salardú per participar en la missa solemne. Els Gripets deth Naut Aran interpretaran danses tradicionals, com Eth Balhano, una dansa recuperada el 1996. La jornada culmina amb una processó fins a la Plaça dera Pica, on es beneeixen els habitants i el territori.
Visita guiada a l’església de Sant Llorenç d’Isavarre
Ja a la tardor, el dissabte 31 d'octubre a les 11h, tindrà lloc una visita guiada a l’església de Sant Llorenç d’Isavarre, situada al Pallars Sobirà. Aquest temple del segle XII, amb diverses reformes posteriors, conserva una de les poques voltes de canó romàniques originals dins de la Vall d'Àneu. La visita serà a càrrec de Cristina Simó, qui explicarà no només les característiques arquitectòniques de l’església, sinó també les transformacions que ha patit al llarg dels segles, com l'ampliació de les capelles i la remodelació del campanar.
Racons amagats de la Catedral de Santa Maria d’Urgell
D’altra banda, des del Museu Diocesà d’Urgell-La Seu d’Urgell, també es tornen a organitzar les visites als Racons Amagats de la Catedral de Santa Maria d’Urgell, una activitat única que permet accedir a espais habitualment tancats al públic. Els participants podran passejar per racons plens d'història i descobrir àrees que han estat testimoni de segles d'activitat religiosa. Les primeres visites seran el dimarts 28 d'abril a les 16:30h, el dissabte 16 de maig a les 12h i el divendres 22 de maig a les 16h, amb més sessions durant els mesos de juliol i agost.
Aquest conjunt d’activitats ofereix una oportunitat única per conèixer en profunditat la riquesa cultural i religiosa de la nostra terra, tot convidant als participants a viure el patrimoni com una experiència viva i a descobrir els tresors amagats en els nostres temples i espais històrics.
