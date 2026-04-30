Els alumnes de la Seu es comprometen contra el bullying impulsant una campanya de conscienciació
L’objectiu de l'acció no és assenyalar ningú, sinó generar consciència i coneixement per identificar les accions que provoquen l’assetjament
Els alumnes de La Seu d’Urgell han impulsat una campanya contra el bullying amb el suport de l’Ajuntament, en una iniciativa que ha posat els infants i joves al centre de la lluita contra l’assetjament escolar. El projecte, que ha format part de la política municipal d’educació i joventut, ha estat presentat per l’alcalde, Joan Barrera, i la regidora d’Educació i Joventut, Christina Moreno.
La iniciativa ha nascut de la proposta conjunta del Consell Municipal d’Infants i del Consell Municipal d’Adolescents, que han situat la lluita contra l’assetjament com una prioritat en la seva primera sessió del curs. Des del consistori s’ha destacat que aquest origen participatiu ha reforçat el valor del projecte i la seva capacitat de generar consciència entre la població jove.
L’alcalde ha remarcat que, tot i que es tracta d’un fenomen present des de fa anys, cal evitar-ne la normalització i fer-hi front de manera decidida. En aquest sentit, el missatge de la campanya ha estat clar: l’assetjament no ha tingut cabuda a la ciutat. La regidora Christina Moreno ha incidit que l’objectiu no ha estat assenyalar persones concretes, sinó fomentar el coneixement i la identificació de conductes que poden derivar en situacions de violència, amb especial atenció al paper dels observadors, clau per trencar dinàmiques d’aïllament i exclusió.
El projecte s’ha desenvolupat a través de diverses sessions de treball en què els participants han reflexionat sobre què és l’assetjament, com detectar-lo i com actuar-hi. D’aquest procés n’han sorgit un manifest, eslògans i propostes visuals que han servit de base per a la campanya de sensibilització.
Entre les accions ja realitzades ha destacat la instal·lació d’un banc taronja a la plaça Joan Sansa, símbol de la lluita contra el bullying, així com la incorporació de missatges elaborats pels mateixos infants. També s’ha creat un grafit a l’Escorxador amb un missatge contra l’assetjament, en una aposta per l’art urbà com a eina d’expressió i denúncia.
La campanya ha tingut com a data central el 2 de maig, coincidint amb el Dia contra l’Assetjament, moment en què Ràdio Seu ha difós el manifest i les falques enregistrades pels participants. Tot i això, les activitats s’han allargat durant tot el mes amb la col·locació de cartells i lones als centres educatius i espais públics, així com amb propostes com una gimcana dins la Jornada Jove.
Més enllà de la campanya, l’Ajuntament ha mantingut una línia de treball continuada en matèria de prevenció, amb activitats educatives que han inclòs l’ús de realitat virtual per treballar situacions de conflicte des de diferents perspectives. Aquests programes s’han adreçat especialment a alumnes de primària i secundària i s’ha previst consolidar-los de manera estable en el currículum educatiu local.
La ciutat també ha comptat amb recursos específics d’acompanyament i atenció emocional per a joves, així com amb el Pla Comarcal contra l’assetjament en edat escolar, que ha actuat com a marc de referència per a totes les accions impulsades al territori. Amb aquesta iniciativa, la Seu d’Urgell ha reforçat el seu compromís amb una convivència basada en el respecte i la implicació de tota la comunitat educativa.
