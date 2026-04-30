En estat greu un home que ha caigut de dalt d'una barraca a Oliana
L'home estava intentant fer baixar un ramat de cabres de la teulada
Manresa
Els Bombers de la Generalitat i el SEM han atès i traslladat a l'hospital un home que ha caigut de dalt d'una barraca a Oliana. Els Bombers, alertats dels fets a les 10.53 hores, han ajudat els efectius del SEM a traslladar fins a l'ambulància a la víctima. També s'ha activat un helicòpter.
Segon sembla, l'home ha caigut quan intentava fer baixar un ramat de cabres de la teulada de la barraca. Els Bombers han revisat l'estat de la coberta i han deixat posades rampes perquè els animals baixar amb seguretat.
