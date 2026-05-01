Una furgoneta cau per un desnivell d'uns 15 metres després d'un accident a Bassella
L'accident ha provocat que la carretera estés tallada en els dos sentits durant una bona estona
La col·lisió entre un turisme i una furgoneta ha provocat que aquesta darrera acabés caient per un desnivell d'uns 15 metres d'alçada a la C-14, al terme de Bassella. S'ha avisat de l'accident a les 13.28 hores, al punt quilomètric 128,2 d'aquesta carretera, entre els termes de Bassella i de Pinell de Solsonès.
Els Bombers han destinat 5 dotacions al punt de l'accident. Quan els serveis d'emergència han arribat al lloc, els ocupants del cotxe havien sortit pel seu propi peu, amb ferides de caràcter lleu, mentre que el conductor de la furgoneta, que també es trobava fora del vehicle, era atès pel SEM i pujat a la carretera.
La via ha estat tallada fins cinc minuts després de tres quarts de dues, quan s'ha començat a donar pas alternatiu.
