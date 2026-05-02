Ruta de les Plantes Medicinals de Tuixent: Retorn a la saviesa de les trementinaires
El mes de maig enceta la millor època per realitzar l’itinerari fins a principis de setembre, quan es produeix la floració i la ruta ofereix la seva màxima expressió cromàtica i aromàtica
La Ruta de les Plantes Medicinals de Tuixent proposa un viatge al cor del coneixement tradicional amb la Ruta de les Plantes Medicinals de Tuixent, un itinerari fàcil i familiar que permet descobrir in situ el llegat de les trementinaires i la relació històrica del territori amb les plantes medicinals. El Parc Natural Cadí Moixeró n'ha activat una acció de promoció.
L’excursió comença al mateix poble de Tuixent, al Centre d’Interpretació de Flora de Tuixent, i s’estén en un recorregut d’anada i tornada de 6,5 quilòmetres que es pot completar en unes dues hores i quart. Amb un desnivell suau de 165 metres, la ruta és considerada de dificultat fàcil i està pensada per a tots els públics, especialment per a aquells que vulguin combinar natura, cultura i divulgació.
El camí transcorre per la vall de Mola, en un entorn de muntanya suau i boscosa que permet observar de prop les espècies vegetals que tradicionalment han format part de la farmacopea popular, les conegudes herbes remeieres. No es tracta només d’una passejada paisatgística, sinó d’una immersió en el món de les plantes que les trementinaires utilitzaven per guarir malalties i elaborar remeis naturals, un coneixement transmès de generació en generació a la zona.
Un dels punts destacats del recorregut és l’àrea recreativa dels Planells del Sastró, on els visitants poden conèixer l’arborètum, un espai dedicat a la preservació i explicació d’arbres i arbustos autòctons del territori. Aquest espai complementa la ruta amb una mirada més àmplia sobre la biodiversitat de la vall i el seu valor ecològic.
La millor època per realitzar l’itinerari és entre els mesos de maig i principis de setembre, quan la flora es troba en plena floració i ofereix la seva màxima expressió cromàtica i aromàtica. Aquest període permet entendre millor la importància que tenien aquests recursos naturals en la vida quotidiana de les comunitats rurals del Pirineu.
La proposta es completa amb la visita al Museu de les Trementinaires de Tuixent, un espai clau per aprofundir en la història i les singularitats d’aquest ofici tradicional que ha esdevingut símbol del territori. Allí es pot entendre millor com aquestes dones recorrien el país carregades de plantes medicinals, venent remeis i mantenint viu un saber que avui es reivindica com a patrimoni cultural.
Amb aquesta ruta, Tuixent reforça la seva aposta per la divulgació del patrimoni natural i etnològic, convertint el paisatge en una aula oberta on la natura explica, encara avui, la seva pròpia història.
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- «M’agradaria dir la notícia que s’han trobat les restes de la Cristina Bergua i de la Marta del Castillo»
- Saps quin és un dels animals salvatges més rescatats a la Catalunya central?
- El temps exacte per canviar els fregalls i les baietes: l’error que gairebé tothom fa a la cuina
- Quins supermercats estan oberts l’1 de maig, Dia del Treballador, a Catalunya? Horari de Lidl, Mercadona i la resta de botigues
- Greus falles de seguretat i coordinació van provocar l'accident de dos ultralleugers amb 4 víctimes mortals a Moià d'avui fa 3 anys
- Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any