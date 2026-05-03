Mor l'urgellenc Josep Bullich, un dels xefs històrics de la cuina catalana
El cuiner d'Oliana va treballar en cases il·lustres com Carballeira, Ren, Via Veneto i La Dama
El Periódico
La gastronomia catalana està de dol per la mort del cuiner Josep Bullich, nascut a Oliana el 1948, un home tan lliurat a la seva professió que va acabar convertint-se en un xef de referència que va treballar en els millors restaurants de la seva època, a més de ser un gran coneixedor de la cuina catalana i un estudiós de les modes en la taula i els seus canvis que va fer classes de Psicoestética aplicada als restaurants.
Va començar als 15 anys a l'Hotel Mar-Edén de Calella, després va saltar a Selva de Mar (Hotel Gal·la Placídia) i després va entrar en Carballeira (en aquest moment era considerada com la millor marisquería de Barcelona). D'aquí, amb 19 anys, a Ren (el més refinat del moment i pedrera de grans cuiners), on va aprendre als ordes d'Antoni Julià.
Una estrella pel seu treball a Agut d'Avignó
Amb 25 anys, va començar com a cap de cuina de l'Hotel Gal·la Placídia, el xef més jove del moment. Allí va estar un lustre, de 1972 a 1977. Després va ser a Agut d'Avignó, de Ramon Cabau (1977-1981), on es va endinsar en el món de les sopes fredes, que van ser tota una novetat, a més dels sorbets de fruites i de flors. Allí va arribar al cim gràcies a l'estrella Michelin que va aconseguir en 1978. Va fitxar per Via Veneto, on va estar de 1981 a 1986 i va introduir per primera vegada la cuina catalana en un restaurant de luxe.
El següent destí va ser, en 1987, La Dama, que en els Jocs Olímpics va acollir menjars oficials a les quals van assistir membres de cases reials i primers ministres de tot el món.
Bullich es va jubilar el 23 de desembre de 2014, el dia que La Dama complia 28 anys obert. Allí va fer evolucionar les amanides tèbies, tant de peix, marisc com d'ocells, va destacar amb els plats de caça (faisà trufado i rostit, perdiu amb 'rovellons') i va ampliar el receptari de la cuina del bolet amb plats que han traspassat fronteres com les múrgoles farcides a la crema de tòfones, el 'cep' farcit amb centolla...
