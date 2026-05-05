Una jornada de debats abordarà la innovació social per al futur sostenible del Pirineu
Experts i agents del territori es trobaran a la Seu sota l'organització d'INEFC al voltant de la participació ciutadana i l'economia en zones de muntanya vinculades a l’esquí
La Sala Sant Domènec de La Seu d’Urgell acollirà el pròxim dimecres 13 de maig una jornada centrada en les metodologies participatives i la innovació social com a eines clau per afrontar la transició sostenible dels territoris de muntanya. L’acte, que es farà de 9 del matí a 2 del migdia, vol reunir investigadors, administracions i agents locals per reflexionar sobre el futur del Pirineu. La jornada l'organitza la Facultat d'Educació Física del Pirineu, INEFC.
La trobada posarà el focus en la investigació-acció participativa, un enfocament que busca implicar tots els actors —públics, privats i associatius— en la definició d’estratègies adaptatives. L’objectiu és construir, de manera col·lectiva, respostes als reptes que afronten els territoris vinculats a les estacions d’esquí i a l’activitat de muntanya.
Experiències del territori
Durant la jornada es compartiran casos pràctics com els de la Molina, a la Cerdanya, i Canillo, a Andorra, en el marc del projecte PITON. Aquestes experiències serviran per analitzar les primeres evidències i aprenentatges al voltant d’una qüestió central: quin futur vol la ciutadania dels territoris de muntanya fortament condicionats pel turisme d’hivern.
Veus expertes per enriquir el debat
El programa inclou diverses ponències que aportaran mirades complementàries. Hi participaran Yvan Lara, que reflexionarà sobre el sentit de la participació; Ferran Canudas, que abordarà l’evolució dels paisatges agroforestals i els impactes del turisme; Julen Larrañaga, que posarà el focus en l’ús de la tecnologia en processos participatius, i Raquel Mirabet, que analitzarà el pas de la participació a la política pública en l’àmbit esportiu.
Inscripcions obertes
La jornada és oberta a totes les persones interessades, amb inscripció prèvia obligatòria. L’organització anima especialment la participació d’agents locals i professionals vinculats al desenvolupament territorial, amb la voluntat de generar un espai de debat i cocreació al voltant dels reptes de sostenibilitat al Pirineu.
Amb aquesta iniciativa, la Seu d’Urgell es posiciona com a punt de trobada per pensar el futur dels territoris de muntanya en un context de canvi climàtic i transformació econòmica.
- Un home de 60 anys resulta ferit greu en una explosió de gas a Manresa
- És un atac de llop”: L'expert Martí Boada analitza l'arribada del depredador al sud del Solsonès
- Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana
- Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
- Els Mossos i la Fiscalia alerten del consum entre joves de nitazens, el “superopioide” cent vegades més potent que el fentanil
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
- El llop fa tres atacs per primera vegada al sud del Solsonès