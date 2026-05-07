Denunciat un motorista per circular a 202 quilòmetres per hora a l'Alt Urgell
El conductor, un jov de 24 anys, afrontarà una denúncia penal davant del jutjat
Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un motorista que va ser caçat per un radar de velocitat a més de 200 quilòmetres per hora a Ribera d'Urgellet. El conductor, un jove de 24 anys, circulava a més de dues vegades la velocitat permesa.
Els fets van passar dimecres al matí durant un control de velocitat, segons han explicat els Mossos d'Esquadra. A les 10.57 h, els agents van detectar una motocicleta que circulava a 202 km/h, en un tram de carretera on la velocitat màxima permesa és 90 km/h. Era al punt quilomètric 170 de la C-14, a l'entrada del nucli de Ribera d'Urgellet.
Per aquest motiu, els Mossos van denunciar penalment al conductor per un delicte contra la seguretat en el trànsit per circular a una velocitat penalment punible i es va immobilitzar la motocicleta. El motorista denunciat haurà de comparèixer quan sigui requerit davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d'Urgell.
