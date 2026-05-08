Campus d'Estiu d'Estamariu: totes les cares de la Cultura
La proposta de la Fundació Planes Corts i l’Escola de Teatre de la Seu d’Urgell està destinada a joves d’entre 13 i 17 anys i planteja la creació d’una peça artística de teatre documental col·lectiva
Estamariu celebrarà del 13 al 18 de juliol la quarta edició del seu Campus d’Estiu, que enguany vol posar en relleu les diverses “cares de la cultura” presents al municipi. La proposta està destinada a joves d’entre 13 i 17 anys i els planteja la creació d’una peça artística de teatre documental col·lectiva, a partir d’un treball de camp amb la participació de diversos agents culturals locals.
Els participants tindran l’oportunitat de conèixer de primera mà les experiències de l’actor Joel Pla, l’escriptor Albert Villaró i la fotògrafa Gemma Pla, tots residents a la localitat. També comptaran amb l’acompanyament del periodista local Albert Lijarcio, que els oferirà eines per realitzar entrevistes i transformar la informació recollida en material dramàtic. La iniciativa pretén fomentar la creativitat, les habilitats expressives i el treball en equip dels joves, a més de contribuir a la seva formació artística i cultural.
El Campus està organitzat per la Fundació Planes Corts i l’Escola de Teatre de la Seu d’Urgell, i combina activitats d’art, experimentació escènica i dinàmiques de grup amb sortides a l’entorn natural del municipi. Els joves treballaran tant en l’Espai Joan Planes com a l’exterior, on la fotògrafa els ajudarà a captar imatges des d’una perspectiva artística, mentre que els textos dramatitzats sorgiran de la transformació de les experiències i observacions recollides durant el treball de camp.
Les activitats culminaran el dissabte 18 de juliol amb una mostra oberta al públic, on es podrà veure el resultat del treball col·lectiu. A més de les sessions de creació, els participants podran gaudir de moments de lleure a la piscina i del dinar compartit a l’espai El Braser de l’Hotel Cal Teixidor, portant els seus àpats amb carmanyola.
Les inscripcions ja estan obertes a través de la pàgina web de la Fundació Planes Corts (https://www.fundacioplanescorts.com/campus-destiu/), amb un preu de 150 euros i un grup limitat a 15 participants, per garantir una atenció personalitzada i un treball més proper amb els instructors.
Amb aquesta proposta, Estamariu consolida el seu compromís amb la cultura i l’educació artística, oferint als joves del Pirineu una experiència única que combina creació escènica, observació cultural i descoberta de l’entorn.
