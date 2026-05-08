Un home queda atrapat dins del cotxe després de patir una sortida de via i bolcar a Bassella

L'accident ha causat diversos traumatismes al cos del conductor que ha estat traslladat a l'hospital de la Seu

Bombers, SEM i Mossos treballant en l'accident de Bassella / BOMBERS DE LA GENERALITAT

Jordi Torres Cusidó

Manresa

Un home va quedar atrapat dins del seu vehicle en sortir de la via i bolcar a Bassella. L'avís al 112 es va fer a les 20.42 hores d'aquest dijous, a la C-14, després que el turisme perdés el control, possiblement a causa de la pluja, i sortís de la via, quedant inestable després d'haver bolcat. El conductor era l'únic ocupant del vehicle, que va quedar atrapat a dins amb diversos traumatismes al cos, segons han informat els Bombers de la Generalitat.

Bombers i SEM carregant el ferit a l'ambulància / BOMBERS DE LA GENERALITAT

El cos d'emergències hi va desplaçar sis dotacions que es van encarregar d'alliberar la persona mitjançant tasques d'excarceració i van estabilitzar el vehicle, que va quedar en mans dels Mossos d'Esquadra per a retirar-lo amb una grua. El conductor va ser atès i traslladat pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'Hospital de la Seu en estat menys greu.

