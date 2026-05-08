Un home queda atrapat dins del cotxe després de patir una sortida de via i bolcar a Bassella
L'accident ha causat diversos traumatismes al cos del conductor que ha estat traslladat a l'hospital de la Seu
Un home va quedar atrapat dins del seu vehicle en sortir de la via i bolcar a Bassella. L'avís al 112 es va fer a les 20.42 hores d'aquest dijous, a la C-14, després que el turisme perdés el control, possiblement a causa de la pluja, i sortís de la via, quedant inestable després d'haver bolcat. El conductor era l'únic ocupant del vehicle, que va quedar atrapat a dins amb diversos traumatismes al cos, segons han informat els Bombers de la Generalitat.
El cos d'emergències hi va desplaçar sis dotacions que es van encarregar d'alliberar la persona mitjançant tasques d'excarceració i van estabilitzar el vehicle, que va quedar en mans dels Mossos d'Esquadra per a retirar-lo amb una grua. El conductor va ser atès i traslladat pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'Hospital de la Seu en estat menys greu.
