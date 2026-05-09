Ferit el conductor d'un vehicle que ha bolcat a la Seu d'Urgell de matinada
Dues dotacions dels bombers s'han traslladat fins al lloc de l'accident
Un vehicle ha bolcat aquesta matinada a l’avinguda de les Valls d’Andorra, a la Seu d'Urgell, després de topar contra la tanca lateral de la carretera. L’accident s’ha produït cap a les 2.13 hores.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers.
El conductor del vehicle ha resultat ferit lleu, tot i que ha pogut sortir del cotxe pels seus propis mitjans. Segons les primeres informacions, no ha estat necessari evacuar-lo a cap centre hospitalari.
