La Seu d’Urgell acollirà sis cursos de la Universitat d’Estiu de Lleida

Entre els cursos hi ha “El Teatre com a Eina d’Autoconeixement: Psicologia i Drama” i “Bullying: Estratègies Comunitàries i Restauratives per a la Convivència i els Espais Segurs”

La reunió amb la Universitat de Lleida / AJ SEU

Miquel Spa

La Seu d'Urgell

La Universitat de Lleida (UdL) portarà aquest juliol la seva Universitat d’Estiu 2026 a la Seu d’Urgell. Del 13 al 17 de juliol, el centre cultural Les Monges acollirà sis cursos amb una oferta formativa transversal que abasta des de la psicologia i l’educació fins a la geologia i la cultura pirinenca.

La regidora d’Educació de la ciutat, Christina Moreno, va rebre la setmana passada les vicerectores de Cultura i de Campus Sostenibles de la UdL, Núria Casado i Mariona Farré, respectivament, per coordinar la celebració dels cursos i detallar la programació.

Entre els cursos destacats hi ha “El Teatre com a Eina d’Autoconeixement: Psicologia i Drama”, coordinat per Emili Baldellou Pàmpols, i “Bullying: Estratègies Comunitàries i Restauratives per a la Convivència i els Espais Segurs”, amb la psicòloga i mediadora Mónica Martínez Ramos. També s’ofereixen cursos sobre inclusió i assimilació cultural a Andorra, toponímia pirinenca, benestar mental i cerebral a partir dels cinquanta i paisatges geològics dels Pirineus Centrals, aquest darrer amb reconeixement de 3 ECTS per la UdL.

Tots els cursos compten amb reconeixement del Departament d’Educació com a formació permanent del professorat no universitari. La matrícula ja està oberta i es pot formalitzar a través del web oficial estiu.udl.cat o enviant la butlleta al correu estiu@udl.cat, amb places limitades i recomanació de reserva anticipada.

L’organització ofereix també informació sobre allotjament per als estudiants que ho necessitin, amb contacte amb l’Oficina de Turisme de la Seu d’Urgell i la residència d’estudiants Casa Garcia a Castellciutat.

