Una veïna de la Seu arriba als 100 anys: el 83% de les persones centenàries de Catalunya són dones
De les 3.139 persones amb més d'un segle, 2.605 són dones, en una estadística estabilitzada des de fa anys
L’Ajuntament de La Seu d’Urgell ha homenatjat Maria Moneo Abadia amb motiu del seu centenari. La veïna, resident actualment a la Llar de Sant Josep, ha rebut la felicitació institucional coincidint amb el dia que compleix 100 anys.
La tinent d’alcalde d’Acció Social, Christina Moreno, s’ha desplaçat fins al centre residencial per felicitar personalment la centenària en nom de la corporació municipal. Durant la visita, li ha lliurat un ram de flors i un pastís d’aniversari com a mostra de reconeixement i estima.
La celebració ha comptat també amb la presència de diversos familiars de Maria Moneo Abadia, que l’han volgut acompanyar en una data tan especial. Tot i haver nascut a Saragossa el maig del 1926, ha desenvolupat pràcticament tota la seva vida a Barcelona.
Soltera i molt vinculada a la seva família, Maria Moneo compta actualment amb dos nebots i quatre renebots, que han compartit amb ella aquesta jornada commemorativa a la capital alturgellenca.
Segons dades de l’Idescat, Catalunya supera actualment les 3.000 persones centenàries, una xifra que reflecteix l’augment de l’esperança de vida i l’envelliment progressiu de la població. La majoria d’aquest col·lectiu són dones, un fet que es manté estable des de fa anys. Al pais hi ha 3.139 persones amb més de cent anys, de les quals 2.605 són dones, de manera que els homes en són 534.
- Quatre agents ferits i quatre detinguts després d'una persecució a Manresa
- Sor Lucía Caram: “Vaig preguntar si Lleó XIV podia beneir les nostres ambulàncies per a Ucraïna i em van respondre que sí en menys de 24 hores”
- El Carles de les llums tanca després de mig segle fent el barri de la carretera de Santpedor, de Manresa, més lluminós
- Carme Noguera, la dona més gran de l'Estat, a Manresa: 'El que més m'agradava era anar amb les meves companyes a fer una cerveseta i fumar-nos unes cigarretes
- Va trucar el Boadella a casa i va dir que tenia una obra que volia fer a Manresa perquè a Barcelona la prohibirien
- La valenciana a bord del vaixell de l’hantavirus trenca el seu silenci: 'Jo em trobo bé, ens estem cuidant els uns als altres
- Un arbre de grans dimensions cau sobre un cotxe al carrer Carrasco i Formiguera de Manresa
- Un surienc converteix un carrer del Poble Vell en un petit museu de relíquies a l’aire lliure