Aguanten les reserves de neu a l'Alt Urgell tot i el "desglaç avançat" per la calor d'aquest abril
Tot i que aquest any les acumulacions de neu al Pirineu han estat de rècord, les elevades temperatures han fet que una part important s'hagi convertit en vapor sense primer passar per l'estat líquid
A l'Alt Urgell encara hi ha unes reserves superiors a les que hi havia un any enrere, però el riu Segre ja presenta un cabal inferior a l'habitual a la seva capçalera
ACN
Després d'un hivern de rècords pel que fa a les nevades a tot el Pirineu, les altes temperatures d'aquest abril han fet que les acumulacions de neu hagin passat de màxims històrics a estar per sota de la mitjana. Això es deu a l'anomenat procés de sublimació, que ha fet transformar la neu en vapor sense passar per l'estat líquid, de manera que no tota l'aigua acumulada ha acabat arribant als pantans, tal com s'esperava. A l'Alt Urgell, aquests efectes no han tingut tanta incidència com en altres indrets, però el riu Segre, per exemple, aquesta setmana no ha arribat a superar els 20 metres cúbics per segon a la seva capçalera, una xifra menor a la que sol registrar en aquestes dates.
Segons la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), actualment estem en uns 200 hectòmetres cúbics d’aigua, xifra pròxima a la mitjana o fins i tot inferior, per a aquesta època de l’any. Un fet molt excepcional sabent que a mitjan febrer es va registrar “un volum acumulat excepcional” de 1.000 hectòmetres cúbics de neu, segons apunta la responsable d’Hidrologia de la CHE, María Luisa Moreno. Uns registres que no s’havien vist en tot el segle XXI, afegeix.
Les reserves de neu s’han anat fonent de manera progressiva i han situat la major part dels embassaments de les conques internes i afluents del Segre per sobre del 95% de la seva capacitat. Malgrat això, hi ha molta neu que s’ha perdut per evaporació a causa de la calor de l’abril i pels reiterats episodis de vent, segons apunta el responsable de Meteopirineus, Albert de Gràcia.
Malgrat això, la situació no és alarmant. Segons afegeix de Gràcia, "encara hi ha molta neu a les muntanyes" susceptible de fondre's i alimentar així els rius i pantans, però si l'abril no hagués estat tan calorós encara hi hauria xifres històriques de neu durant el mes de maig.
Uns registres menors als de l'any passat
Si es mira conca a conca (Garona, Ribagorçana, Pallaresa, Segre i Valira), s'aprecia que gairebé totes tenen avui menys reserves nivals que fa un any en aquestes mateixes dates —a excepció de Valira i Segre, que encara aguanten—, i això malgrat els importants registres de neu acumulats aquest hivern en aquest àmbit.
Segons dades de la CHE, la conca del Segre compta en aquests moments de més reserves de neu que l'any passat, tot i que la diferència es lleu. El 2025 en tenia 14,3 hectometres cubics i aquest any en té uns 20,7. En el cas de la conca de Valira el contrast és més notable, ja que l'any passat en tenia 8,2 hectometres cubics mentre que aquest en té 50,8.
La normalització de temperatures frena el desglaç
Amb tot, en els darrers dies i la previsió pel cap de setmana i principis de la setmana que ve s’ha donat una normalització de temperatures. Això contribueix a una frenada del desglaç avançat que hi va haver a l’abril. De fet, la neu ha tornat a fer acte de presència a les cotes altes i s’han anunciat nevades que podrien arribar als 1.400 metres els dies vinents. Aquest seria, doncs, un nou escenari també associat al canvi climàtic, ja que hi haurà desglaç al maig però sense grans avingudes als rius directament relacionades amb la fusió de la neu.
Aquesta setmana, de fet, el Segre no ha arribat a superar els 20 metres cúbics per segon a la seva capçalera, tot i que sí que ho ha fet aigües avall d’Oliana, perquè s’està desembassant per poder fer lloc als pantans. La Noguera Ribagorçana ha arribat als 22 metres cúbics per segon al Pont de Suert i la Noguera Pallaresa ha superat els 54 metres cúbics per segon a Collegats.
- Una nova jornada de vaga de docents talla al matí els principals eixos de la regió i la C-16 per dinar
- Vint mil euros per solucionar la topada d’un arbre i un mur protegits patrimonialment a Manresa
- La Generalitat activa definitivament la construcció del nou parc de bombers de Manresa que tindrà un pressupost de prop de 10 milions d’euros
- Un pastís de 100.000 euros: l'última obra d'un pastisser d'Esparreguera que crea postres de luxe
- El poble abandonat que amaga una gran 'muralla xinesa' i és a poc més de dues hores de Manresa
- Amb D de Dona omple Torre Busquet de Manresa amb un reconeixement al lideratge femení
- El president del comitè de l’empresa que recull la brossa a Manresa: «El sistema amb contenidors tancats no funciona bé»
- Mariajo Fuenteálamo, periodista de l’ABC: 'El que no m’esperava mai, com a periodista no esportiva que soc, és que parlés de mi