Detenen els tres responsables d'un basar de Castellbò i Montferrer per tràfic il·legal de mà d'obra
Policia i Inspecció de Treball van inspeccionar quatre locals més a la Seu d'Urgell
ACN
Els Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de la Policia Nacional, Guàrdia Civil, Policia Local i Inspecció de Treball, van detenir dimecres passat els tres responsables d'un basar de Castellbò i Montferrer com a presumptes autors d'un delicte contra els drets dels treballadors i un altre per tràfic il·legal de mà d'obra. Les detencions es van produir després d'una inspecció al local on la policia va localitzar dos treballadors sense contracte i en situació irregular que, segons la policia, viurien en un espai del mateix establiment equipat amb diverses habitacions, zones de dutxa i cuina. En el marc del mateix operatiu, la policia va inspeccionar quatre locals més de la Seu d'Urgell.
Els treballadors sense contracte del basar de Montferrer i Castellbò no disposaven de la seva documentació personal, que segons assenyala la policia, estaria en mans d'una tercera persona. Dins del local, els agents van localitzar diverses habitacions, amb zones de dutxa i cuina que apuntaven a un "fet il·lícit i planificat de llarga durada".
A més, també hi van localitzar una instal·lació per elaborar beguda fermentada, amb uns 200 litres preparats per envasar. Davant d'aquesta troballa, el Departament de Salut va aixecar acta, va precintar el producte i va requerir la destrucció de tota la instal·lació.
Per tot plegat, la policia va detenir els tres responsables del local, dues dones i un home, de 43, 48 i 63 anys, com a presumptes autors d'un delicte contra els drets dels treballadors i tràfic il·legal de mà d’obra.
En l'escorcoll del local per buscar la documentació de les persones i els documents relacionats amb la immigració irregular, la policia també va trobar-hi 33.000 euros en efectiu.
Els detinguts van passar aquest dijous a disposició judicial davant el Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d’Urgell.
Operatiu en locals de l'Alt Urgell
La inspecció al basar de Castellbò i Montferrer s'emmarca en un dispositiu conjunt de Mossos d'Esquadra, Policia Nacional, Guàrdia Civil, Policia Local i Inspecció de Treball per detectar delictes que vulneren els drets dels treballadors, la immigració irregular i les infraccions administratives en locals de serveis.
La inspecció es va realitzar en cinc locals, quatre locals de la Seu d'Urgell i el basar de Montferrer i Castellbó. En cada actuació la policia va comprovar la documentació relativa a les llicències d'obertura i funcionament, la possible existència de treballadors sense contracte laboral, situacions d'immigració irregular, persones vivint dins dels mateixos locals i altres infraccions administratives.
L'operatiu a la capital de l'Alt Urgell es va iniciar amb una inspecció en un local de restauració. En aquest lloc la policia va localitzar un espai habilitat on pernoctarien dues persones i la Policia Local va aixecar l'acta corresponent.
Posteriorment, en un establiment de venda de roba de segona mà, van trobar una treballadora i l'encarregada sense contracte laboral. Inspecció de Treball va obrir expedient per irregularitats en matèria laboral i la Policia Nacional per situació administrativa irregular de la treballadora.
També van inspeccionar dos locals d'estètica d’ungles. En un d'ells van constatar que la situació administrativa i laboral era correcta, però en el segon van trobar dues treballadores en situació laboral irregular.
