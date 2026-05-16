Més de 220 identificats i 14 denunciats per armes i drogues en un dispositiu 'Kanpai' a la Seu d'Urgell
L'operatiu policial també ha decomissat dos patinets elèctrics i ha fet una entrada en un pub musical
ACN
Un operatiu 'Kanpai' a la Seu d'Urgell ha acabat amb un total de 222 identificats -amb 161 antecedents- i 14 denunciats per armes, drogues i infracció en la tinença de gossos de raça perillosa, segons han informat els Mossos d'Esquadra. El dispositiu conjunt de Mossos, Policia Nacional, Guàrdia Civil i Policia Local a la capital de l'Alt Urgell es va dur a terme ahir divendres a la tarda i durant la matinada d'aquest dissabte amb l'objectiu de combatre la multireincidència i prevenir delictes relacionats amb armes i drogues. Entre els 222 identificats, tres acumulaven fins a 70 antecedents. De les 14 denúncies administratives, 10 han estat per substàncies estupefaents, 2 per armes prohibides i 2 relacionades amb gos de raça perillosa.
L'operatiu 'Kanpai' també ha decomissat dos patinets elèctrics i ha fet una entrada en un bar musical, mentre que la Policia Nacional ha iniciat 11 expedients relacionats amb irregularitats en la Llei d'estrangeria.
- El poble abandonat que amaga una gran 'muralla xinesa' i és a poc més de dues hores de Manresa
- Mariajo Fuenteálamo, periodista de l’ABC: 'El que no m’esperava mai, com a periodista no esportiva que soc, és que parlés de mi
- Un tall accidental deixa un rastre de sang del Pont Nou de Manresa al CAP Bages
- Amb D de Dona omple Torre Busquet de Manresa amb un reconeixement al lideratge femení
- El manresà Xevi Blancafort estrena la nova etapa del restaurant Can Pep, de Castellfollit de Riubregós
- El papa beneirà la fundació que dirigeix sor Lucía a Manresa abans del gran acte a Montjuïc del 9 de juny
- Alex Tous sobre la seva enganxada amb Juana Dolores: 'No sé com li donen veu a la televisió pública
- Un ferit greu evacuat en helicòpter després d'una sortida de via a Pinell de Solsonès