Més de 220 identificats i 14 denunciats per armes i drogues en un dispositiu 'Kanpai' a la Seu d'Urgell

L'operatiu policial també ha decomissat dos patinets elèctrics i ha fet una entrada en un pub musical

Operatiu policial 'Kanpai' a la Seu d'Urgell per combatre la multireincidència

ACN

La Seu d'Urgell

Un operatiu 'Kanpai' a la Seu d'Urgell ha acabat amb un total de 222 identificats -amb 161 antecedents- i 14 denunciats per armes, drogues i infracció en la tinença de gossos de raça perillosa, segons han informat els Mossos d'Esquadra. El dispositiu conjunt de Mossos, Policia Nacional, Guàrdia Civil i Policia Local a la capital de l'Alt Urgell es va dur a terme ahir divendres a la tarda i durant la matinada d'aquest dissabte amb l'objectiu de combatre la multireincidència i prevenir delictes relacionats amb armes i drogues. Entre els 222 identificats, tres acumulaven fins a 70 antecedents. De les 14 denúncies administratives, 10 han estat per substàncies estupefaents, 2 per armes prohibides i 2 relacionades amb gos de raça perillosa.

L'operatiu 'Kanpai' també ha decomissat dos patinets elèctrics i ha fet una entrada en un bar musical, mentre que la Policia Nacional ha iniciat 11 expedients relacionats amb irregularitats en la Llei d'estrangeria.

