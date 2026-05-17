La Seu d'Urgell recupera el seu enllumenat de color ataronjat, ara més eficient
Els nous equips utilitzen tecnologia LED d’última generació i permetran recuperar el paisatge lumínic tradicional al municipi tot reduint el seu consum energètic
L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ja ha completat una ambiciosa actuació de renovació de l’enllumenat públic en diversos punts de la ciutat, concretament als barris de Sant Antoni, Sant Pere i Poble-sec. Aquesta intervenció no només ha contribuït a modernitzar les infraestructures existents, sinó que ho ha fet sota un seguit de criteris de sostenibilitat, eficiència energètica i recuperació del paisatge lumínic tradicional al municipi.
El nou enllumenat, a banda d’utilitzar tecnologia LED d’última generació, recupera el característic color taronja/ambre de les antigues bombetes que hi havia. Fins fa poc, segons assenyalen fonts consistorials, era tècnicament complex combinar aquesta calidesa visual amb la màxima eficiència, però els nous equips ho han fet possible.
Aquesta tecnologia contribuirà també a reduir dràsticament la contaminació lumínica, mentre que es manté la màxima potència lumínica per garantir la seguretat ciutadana durant les nits i farà minvar també el consum energètic i la petjada de carboni del municipi.
El cost del subministrament ha estat de 13.047,61 euros i el seu muntatge s’ha fet per un valor de 6.758,14 euros.
Aquesta actuació s’ha dut a terme de forma coordinada amb l’Ajuntament de les Valls de Valira, instal·lant un model de llumenera conjunt per garantir una imatge cohesionada del territori i facilitar les tasques de manteniment futur.
Paral·lelament, s’han finalitzat els treballs de millora a les avingudes Pau Claris, Valls d’Andorra i el carrer Sant Ot. En aquestes vies, l’estat de les antigues llumeneres era molt deficient i moltes ja no funcionaven, generant punts foscos d’inseguretat.
L’actuació ha consistit en la instal·lació de 32 nous projectors situats a una alçada menor per optimitzar la distribució de la llum i eliminar zones fosques a les voreres per garantir un pas de vianants més segur.
Amb aquestes intervencions, la Seu fa un pas endavant en la millora de l’espai públic, posant la tecnologia al servei del benestar dels veïns i el respecte pel medi ambient.
