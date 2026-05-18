Peusa cedeix el seu fons documental a l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell
El fons empresarial, integrat per gairebé 350 metres lineals de documentació històrica, és del més voluminosos de Catalunya i es troba entre els vuit més antics
Els arxius permet traçar l’evolució de la producció i distribució d’energia elèctrica a la Seu d’Urgell, l’Alt Urgell i part de la Cerdanya
Regió7
Aquest dilluns s’ha formalitzat la cessió del fons documental de PEUSA a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, gestionat pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell. Aquest acord garantirà la preservació, conservació i accés d’un conjunt documental de gran valor històric vinculat a la producció, distribució i comercialització d’energia elèctrica a la comarca al llarg de més d’un segle.
El fons documental reuneix 346,5 metres lineals de documentació històrica i inclou plànols, dibuixos tècnics, factures, expedients d’obres i instal·lacions, documentació comptable, fotografies i altra documentació tècnica i administrativa generada per l’activitat de l’empresa des dels seus inicis. Per la seva dimensió i valor, en relació amb altres fons comercials i industrials de l’Arxiu Nacional de Catalunya i de l’Arxiu Comarcal del Vallès Occidental, que inclou els grans centres fabrils de Sabadell i Terrassa, el fons de PEUSA ocupa el primer lloc en metres lineals, i es troba entre els 8 cronològicament més antics.
Entre les agrupacions documentals més destacades hi ha la documentació comptable i de finances, considerada especialment rellevant pel seu volum —111,7 metres lineals o 1.117 capses d’arxiu definitiu— així com per la seva densitat i valor testimonial sobre l’activitat real de l’empresa al llarg del temps, així com els expedients d’obres i desenvolupament de les infraestructures elèctriques.
Conjuntament amb la documentació generada i gestionada per PEUSA en el decurs de la seva activitat, a les instal·lacions d’arxiu ubicades a la seu de l’empresa es conserven a prop de 50 capses de documentació procedent de diversos fons aliens amb un abast cronològic del segle XVIII al XIX i que també ingressarà a l’Arxiu Comarcal.
L’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell posa especialment en valor la rellevància d’aquesta incorporació documental i destaca que s’ha d’incidir en el fet que l’ingrés de la documentació també és extraordinari atès què representa el 85 % del conjunt documental global de l’empresa avui dia (291 dels 342 metres lineals). Això és una constatació de l’interès de la companyia per preservar el seu patrimoni documental, vertadera senya d'identitat empresarial així com social i col·lectiva, però també la d’una decidida visió estratègica cap al futur en confiar a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell les tasques d’indexació, descripció i digitalització que inclou també documentació cronològicament molt més recent en el temps amb la finalitat d’accelerar les operacions internes així com el servei i atenció als clients en la nova societat del coneixement.
Reconstruir l'evolució energètica a la comarca
Aquest fons permet reconstruir l’evolució de la producció i distribució d’energia elèctrica a la Seu d’Urgell, l’Alt Urgell i part de la Cerdanya, així com entendre l’impacte de l’arribada de la llum, l’extensió de les xarxes elèctriques, la relació amb els ajuntaments i els consumidors, l’aprofitament hidroelèctric del riu Valira i del riu Segre i la modernització econòmica i social del territori.
El ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell ja va aprovar per unanimitat el passat 16 d’abril l’ingrés del fons documental de PEUSA a l’Arxiu Comarcal, i és avui quan s’ha formalitzat aquesta cessió.
En l’acte de signatura del conveni, subscrit pel director general de PEUSA, Marcel Dorna, i la presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Josefina Lladós, també hi han participat el director de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, Julio Quílez, i l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera.
Durant l’acte, Julio Quílez ha destacat l’enorme valor històric i patrimonial del fons documental, que passa a constituir un dels més complets de l’Arxiu Comarcal per la seva integritat i seriació en el temps així com, indiscutiblement, el més important entre els fons empresarials custodiats per aquest centre, subratllant que aquesta documentació permet reconstruir l’evolució del subministrament elèctric al territori i entendre els processos de transformació econòmica, social i industrial que han marcat la comarca al llarg del darrer segle fins als nostres dies.
Per la seva banda, Josefina Lladós de nou: “la voluntat de PEUSA de conservar i protegir la seva trajectòria històrica, posant aquest valuós patrimoni documental al servei del coneixement i la recerca”.
El director general de PEUSA, Marcel Dorna, ha destacat que aquesta cessió respon “al compromís de l’empresa amb la preservació de la seva memòria històrica i amb la voluntat de contribuir activament al coneixement i a la divulgació de la història de l’electricitat i del desenvolupament industrial de l’Alt Urgell”.
L’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, ha valorat molt positivament l’ingrés del fons a l’Arxiu Comarcal, assenyalant que “preservar la memòria documental de PEUSA és també preservar una part essencial de la història contemporània de la ciutat i de la comarca”.
Uns documents conservats per a la posteritat
Un cop ingressat a l’Arxiu Comarcal, el fons serà objecte de diferents tasques arxivístiques de classificació, ordenació, inventariat i digitalització amb l’objectiu de garantir-ne la conservació i facilitar-ne la consulta futura per part d’investigadors i ciutadania.
L’acord estableix que el fons serà de lliure accés per als investigadors degudament acreditats amb finalitats de consulta i recerca, sempre preservant els drets vinculats a les dades personals i complint la normativa vigent en matèria de protecció de dades i arxius. Qualsevol reproducció o difusió del contingut requerirà l’autorització expressa de PEUSA, especialment en aquells casos amb finalitats comercials o lucratives, que no estan autoritzades.
Amb aquesta cessió, l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell consolida el seu paper com a referent en la protecció del patrimoni documental de la comarca i en la garantia del dret d’accés a la informació pública, alhora que contribueix a preservar una part fonamental de la història empresarial, econòmica i energètica del territori.
