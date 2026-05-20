La convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir a Lleida permet incrementar en un 75% les proves al Pirineu
Els centres de la Seu d'Urgell, juntament amb els de la Pobla de Segur, faran 242 proves de circulació del permís B fins al 4 de juny
ACN
La convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir que la DGT ha posat en marxa a Lleida per reduir les llistes d'espera d'alumnes de la demarcació ha permès ampliar en un 75% la capacitat d'exàmens pràctics dels centres de la Seu d'Urgell, on van començar dilluns, i també de la Pobla de Segur (Pallars Jussà). En concret, els centres del Pirineu preveuen fer 242 proves de circulació del permís B, el de turisme, fins al 4 de juny. Així ho ha explicat el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, després de mantenir una nova reunió de treball amb la cap de Trànsit a Lleida, M. José Soler, amb qui ha repassat el dispositiu preparat.
Del total de 242 proves de circulació previstes per la DGT Lleida als centres del Pirineu, 170 s'estan duent a terme a la Seu d'Urgell i les 74 restants es faran a la Pobla de Segur. Crespín ha explicat que aquest increment del 75% de mitjana de proves de circulació en el conjunt de les dues poblacions és "conseqüència directa de l'aplicació a Lleida del Pla de Reforç Operatiu d'Exàmens (PRO) impulsat per la Direcció General de Trànsit (DGT)" per ampliar el nombre d'exàmens pràctics de conduir a Lleida, ja que "ha permès reforçar el servei que es presta en aquests dos centres".
El subdelegat insisteix que tot aquest procés de reforç de les proves de circulació i de la disponibilitat d'examinadors a Lleida "és un procés que requereix una corresponsabilitat per part de totes les parts perquè no només es tracta de disponibilitat d'examinadors, sinó que les autoescoles tinguin la capacitat necessària perquè els alumnes puguin fer les pràctiques, així com la suficient planificació de professors i vehicles".
Aquest reforç arriba una setmana després que Junts per la Seu denunciés amb una moció al plenari el greuge territorial que diu que pateixen els alumnes del Pirineu i del Solsonès amb aquest pla de la DGT, atès que, inicialment, preveia la realització d'exàmens pràctics els dissabtes i només a la ciutat de Lleida. Per això, la moció demanava un reforç immediat dels exàmens pràctics a la Seu d’Urgell, amb més examinadors i més convocatòries, així com que qualsevol mesura extraordinària per reduir les llistes d’espera es desplegui també de manera descentralitzada al Pirineu.
312 exàmens a Lleida amb el 45% d'aprovats
Pel que fa al balanç de la convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics feta per la DGT a Lleida aquest passat dissabte, 16 de maig, es van examinar 312 alumnes dels 315 previstos inicialment.
Segons les dades facilitades aquest dimarts per la DGT Lleida, el percentatge d'aprovats va ser del 45,71%, una xifra que representa un descens amb relació al 51,71% d'aprovats registrat en els quatre primers mesos d'aquest any en els 3.473 exàmens de circulació Classe B fets a la demarcació.
La DGT avaluarà, a partir d'ara, els resultats d'aquesta experiència pilot a Lleida amb l'objectiu d’estendre el model a altres províncies en cas que sigui necessari.
