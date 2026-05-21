Denunciat un ramader per robar vedells, els hi canviava els cròtals identificatius i els sacrificava com a seus
L'acusat, de l’Alt Urgell, ha estat denunciat penalment per furt de bestiar, estafa i falsificar documentació
Els Mossos d’Esquadra han denunciat penalment un ramader per un delicte de furt de bestiar, tres delictes de falsificació documental i un delicte d’estafa. Agents de la Unitat Regional de Medi Ambient (URMA) de la Regió Policial de l’Alt Pirineu i Aran (RPPA), juntament amb la Unitat d’Investigació de l’ABP Alt Urgell i amb la col·laboració dels serveis de Sanitat Animal i Ramaderia del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) a l’Alt Pirineu i Aran, han dut a terme una investigació que va començar el passat mes de desembre de 2025, quan un ramader de l’Alt Urgell va denunciar que li havien furtat tres animals d’espècie bovina que tenia pasturant, en regim extensiu, en diferents finques de la seva propietat. També va aportar la descripció de la raça dels bovins i una fotografia d’un animal, per facilitar-ne la identificació.
Les indagacions dutes a terme pels mossos de la Unitat de Medi Ambient van permetre localitzar, el passat mes de gener de 2026, uns animals amb les mateixes característiques dels furtats. Posteriorment, amb els Serveis de Sanitat Ramadera dels Serveis Territorials del Departament d’Agricultura es va fer comprovacions per constatar si les identificacions dels animals localitzats podien estar manipulades.
Fruit de la col·laboració entre departaments, es va esbrinar que hi havia un seguit de peticions de duplicats de cròtals auriculars sospitosos i acumulats en el temps, d’un ramader de la mateixa comarca. El bestiar boví s'identifica mitjançant dos cròtals auriculars, amb un codi d'identificació individual que l'animal ha de mantenir tota la seva vida. Per tant, en el cas de pèrdua d'un dels cròtals mai es col·locarà a l'animal un cròtal amb un nou codi d'identificació, sinó que el seu propietari haurà de gestionar l'obtenció d'un duplicat de cròtal amb el mateix codi, que requerirà una autorització prèvia per part del Departament d’Agricultura.
La investigació ha posat de manifest que el ramader denunciat no donava de baixa els animals de la seva explotació per així poder demanar duplicats dels cròtals, per posar-los en animals que no eren de la seva propietat. Per tal de no aixecar sospites, feia aquestes peticions al Departament d'Agricultura de tant en tant i de manera espaiada en el temps. El modus operandi consistia en no donar de baixa en el Registre de Gestió Ramadera els animals morts de la seva granja i fer-los passar encara com a vius, però substituïts per bestiar sostret. Una vegada finalitzada la investigació s’ha pogut trobar un animal amb vida.
A la persona investigada també se l’acusa d’un delicte d’estafa ja que treia un benefici econòmic realitzant-ne la venta dels animals, entrant-los en l’escorxador com de la seva propietat
Els Mossos d’Esquadra conjuntament amb els Serveis Territorials del Departament d’Agricultura van realitzar una inspecció a l’explotació de l’investigat on es va constatar les sospites i se’l va denunciar penalment pels delictes anteriorment esmentats.
