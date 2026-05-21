Un foc prop d'un institut a la Seu d'Urgell obliga a confinar els alumnes
El fum de les flames d'un camp de matolls és el que ha obligat a confinar els qui hi havia a l'interior de l'Institut La Valira
Els Bombers de la Generalitat han obligat a confinar els ocupants de l'Institut la Valira, al carrer de l'Orri de la Seu d'Urgell després que es declarés un incendi a uns matolls molt propers a l'edifici.
Més que el perill per les flames, que han pogut ser apagades ràpidament pels Bombers, el fum es dirigia directament cap a l'escola, motiu pel qual s'ha ordenat el confinament de l'edifici. En el moment dels fets, a les 15.42 hores de la tarda, a la zona del menjador hi havia 10 alumnes i 7 treballadors del centre, que són els qui han estat confinats durant pràcticament una hora. Finalment, ningú ha hagut de ser atès, i el foc ha afectat 300 m2 de vegetació forestal després de les tasques de les tres dotacions de Bombers de la Generalitat que hi han treballat.
