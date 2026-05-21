Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Horari Baxi Manresa-Reial MadridJonathan AndicPep GuardiolaBus ManresaInés GarcíaPasapalabra
instagramlinkedin

Un foc prop d'un institut a la Seu d'Urgell obliga a confinar els alumnes

El fum de les flames d'un camp de matolls és el que ha obligat a confinar els qui hi havia a l'interior de l'Institut La Valira

L'Institut La Valira, al costat del riu del mateix nom, a la Seu d'Urgell

L'Institut La Valira, al costat del riu del mateix nom, a la Seu d'Urgell / Google Maps

Eduard Font Badia

Manresa

Els Bombers de la Generalitat han obligat a confinar els ocupants de l'Institut la Valira, al carrer de l'Orri de la Seu d'Urgell després que es declarés un incendi a uns matolls molt propers a l'edifici.

Més que el perill per les flames, que han pogut ser apagades ràpidament pels Bombers, el fum es dirigia directament cap a l'escola, motiu pel qual s'ha ordenat el confinament de l'edifici. En el moment dels fets, a les 15.42 hores de la tarda, a la zona del menjador hi havia 10 alumnes i 7 treballadors del centre, que són els qui han estat confinats durant pràcticament una hora. Finalment, ningú ha hagut de ser atès, i el foc ha afectat 300 m2 de vegetació forestal després de les tasques de les tres dotacions de Bombers de la Generalitat que hi han treballat.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Així sona la versió en català de 'La Perla' de Rosalía, cantada per la manresana Sara Roy
  2. Pep Guardiola ja busca casa a Barcelona: una propietat de 15 milions d’euros a Pedralbes de luxe i amb vistes al mar
  3. Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
  4. Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
  5. Se suspèn el Festival i l'Acadèmia de Música de Solsona per les acusacions de tres exalumnes del Liceu al president de la fundació
  6. Un mecànic avisa: aquest és el dia de la setmana que has d'evitar anar a passar la ITV
  7. La Fundació Mango que Isak Andic va voler muntar i va acabar de separar-lo del seu fill Jonathan Andic
  8. El TSJC confirma que Berga va discriminar el secretari municipal en la revisió salarial i obliga a apujar-li el sou amb efectes retroactius

Un foc prop d'un institut a la Seu d'Urgell obliga a confinar els alumnes

Un foc prop d'un institut a la Seu d'Urgell obliga a confinar els alumnes

Les primeres setmanes de la paternitat canvien el cervell dels homes

Les primeres setmanes de la paternitat canvien el cervell dels homes

La ciència desmunta el mite: les plantes no perjudiquen el descans nocturn

La ciència desmunta el mite: les plantes no perjudiquen el descans nocturn

El regidor de Junts a Castellgalí, Lluís Gonzàlez, s'incorporarà al govern municipal del PSC

El regidor de Junts a Castellgalí, Lluís Gonzàlez, s'incorporarà al govern municipal del PSC

Canes 2026 (Dia 10): Visualment brillant, amb un sòlid discurs i un relat emotiu: Això és "La bola negra" dels Javis

Canes 2026 (Dia 10): Visualment brillant, amb un sòlid discurs i un relat emotiu: Això és "La bola negra" dels Javis

La púgil Melania Sorroche, del Pont de Vilomara, buscarà el Campionat d'Espanya del pes supergall

La púgil Melania Sorroche, del Pont de Vilomara, buscarà el Campionat d'Espanya del pes supergall

L'Associació de Veïns de les Cots, el Guix i la Pujada Roja de Manresa s'adhereix a Recer

L'Associació de Veïns de les Cots, el Guix i la Pujada Roja de Manresa s'adhereix a Recer

Alerta amb la jubilació anticipada: pots perdre una quarta part de la pensió encara que hagis cotitzat 40 anys

Alerta amb la jubilació anticipada: pots perdre una quarta part de la pensió encara que hagis cotitzat 40 anys
Tracking Pixel Contents