El Pla de control poblacional de l'Alt Pirineu ha registrat 4.123 captures de fauna cinegètica en sis mesos
Un total de 2.451 exemplars corresponen a porcs senglars, 1.347 a cérvols, i 325 han estat daines
ACN
El Pla de control poblacional de fauna cinegètica per reduir el risc de transmissió de la tuberculosi animal a l’Alt Pirineu ha registrat, en el primer semestre de vigència, un total de 4.123 captures d’ungulats cinegètics. Així ho ha confirmat el departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, que ha fet una valoració molt positiva d'aquests sis primers mesos de desplegament.
En concret, aquestes captures corresponen a 2.451 porcs senglars, 1.347 cérvols i 325 daines. En les àrees privades de caça, el grau d’assoliment dels objectius previstos ha estat molt elevat, especialment en el cas del porc senglar i el cérvol. De fet, en el cas dels senglars ja s’ha assolit el 97%, i en només mig any s’ha superat el de les captures de cérvol.
Segons el departament, aquestes xifres evidencien una elevada activitat de control cinegètic i una implicació destacada dels titulars d’àrees de caça, les societats de caçadors, els ramaders, les associacions de defensa sanitària, les Reserves Nacionals de Caça i la resta d’agents implicats. En els terrenys gestionats directament per la Generalitat s’han intensificat les actuacions en zones amb densitats elevades o presència de casos positius.
Aquest Pla, en marxa des de principis de novembre de 2025, té com a objectiu disminuir la prevalença de la malaltia en fauna salvatge i reduir el risc de contagi a les explotacions ramaderes.
Fonts del departament asseguren que els resultats assolits fins ara contribueixen a millorar el control sanitari i poblacional de la fauna cinegètica a l’Alt Pirineu. En els mesos vinents, es continuaran desplegant les actuacions previstes, es reforçarà la vigilància sanitària i es consolidarà la coordinació amb els agents del territori. El Pla té una durada de quatre anys i incorpora indicadors anuals per avaluar el grau de compliment dels objectius i l’evolució de la malaltia.
Més censos i incorporació de tecnologies per avançar amb el Pla
El departament ha reforçat el seguiment de les poblacions mitjançant censos nocturns i l’ús de drons equipats amb càmeres tèrmiques. Aquestes eines permeten obtenir dades més precises sobre densitats i distribució dels animals, especialment en zones de difícil accés, i milloren la planificació de les actuacions.
El Pla s’aplica en un àmbit territorial de més de 134.000 hectàrees, distribuïdes entre municipis de les comarques de l’Alt Urgell, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà, i inclou mesures de control poblacional d’ungulats, reforç de la vigilància sanitària, seguiment de poblacions i coordinació amb el sector.
Reforç al Programa de Vigilància Sanitària
El seguiment sanitari dels animals capturats constitueix un dels pilars del Pla. Durant aquest període s’han recollit mostres, principalment de porcs senglars i cérvols, amb la participació activa de caçadors, tècnics del Departament d’Agricultura, el Cos d’Agents Rurals del Departament d’Interior i Seguretat Pública, i veterinaris de les associacions de defensa sanitària.
A la trobada per valorar el primer semestre del Pla, celebrada a l’Escola Agrària del Pirineu a Ballestar, hi han assistit organitzacions agràries i ramaderes, titulars d’àrees de caça, entitats locals cooperatives, associacions de defensa sanitària, representants de la Federació Catalana de Caça, i altres associacions.
Aquesta trobada ha servit per fer un primer seguiment de les captures, la metodologia dels censos i poblacions, les preses de mostres, i els tancaments i mesures de bioseguretat de les explotacions ramaderes.
