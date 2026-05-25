Per què el Coprincipat d'Andorra hauria de ser declarat Patrimoni Mundial de la Unesco?
L'església de Sant Miquel de la Seu acull aquest divendres un acte institucional presidit pel bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Josep-Lluís Serrano, per donar a conèixer a la ciutadania la candidatura que es presentarà davant la Unesco
El sistema del Coprincipat d'Andorra és una figura institucional del tot excepcional i que ha perdurat als Pirineus durant més de 700 anys. Just per això s'ha impulsat una candidatura transnacional per declarar-lo Patrimoni Mundial de la UNESCO, que du per nom "Els testimonis materials de la constitució del Coprincipat d'Andorra". Per donar-la a conèixer a la ciutadania, l'església de Sant Miquel de la Seu d'Urgell acollirà aquest divendres 29 de maig, a les 7 h de la tarda, un destacat acte institucional que serà presidit per l'Excm. i Rvdm. Sr. Josep-Lluís Serrano i Pentinat, bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra.
L'esdeveniment comptarà amb la participació d’experts de primer nivell que explicaran l’estat i la rellevància d’aquest projecte transfronterer. Hi intervindran Joan Reguant i Aleix, coordinador de la candidatura, qui exposarà els detalls i els objectius del dossier que es presenta davant la UNESCO; i Carles Gascón Chopo, historiador i tècnic de patrimoni cultural, que oferirà la conferència articulada sota el títol «Últimes notícies de la catedral. Dels orígens visigots a la candidatura UNESCO».
Així doncs, la xerrada posarà en relleu el valor històric i arquitectònic del conjunt catedralici i la seva vinculació directa amb el relat de la candidatura.
La cita també serà presidida per Joan Barrera Aranda, alcalde de la Seu; i Josefina Lladós Torrent, presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, que conviden tota la ciutadania i agents implicats a assistir a aquest acte clau dedicat a l’impuls patrimonial del territori.
Un projecte de cooperació internacional
Aquesta iniciativa s’emmarca dins dels projectes de preservació i difusió del patrimoni dels Pirineus, i compta amb el suport i cofinançament de la Unió Europea a través del programa Interreg POCTEFA / PYRÉPAT.
Així mateix, rep el suport institucional del Govern d’Andorra, el Bisbat d’Urgell, l’Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i el departament de l’Ariège, fent palesa l’aliança ferma entre els diferents territoris per aconseguir el reconeixement internacional d’aquest llegat històric únic.
