La Seu d'Urgell estrena "La Placeta", un nou espai comunitari per combatre la soledat no desitjada
El servei està destinat a persones de totes les edats interessades a compartir un espai de conversa i reforçar els seus vincles
Les trobades setmanals es faran cada dimecres al Centre Cívic El Passeig de la Seu, a partir del 10 de juny
Un espai comunitari on es faran trobades setmanals obertes a tothom per combatre la soledat no desitjada i fomentar les relacions socials. Això és, en essència, La Placeta, la nova iniciativa que ha impulsat el Consorci d'Atenció a les Persones de l'Alt Urgell (CAPAU) conjuntament amb els serveis de salut. Ubicat al Centre Cívic El Passeig de la Seu d’Urgell, La Placeta es posarà en marxa el 10 de juny amb la vocació de convertir-se en un espai de conversa i, alhora, ser una porta d’entrada als recursos i les activitats que s’organitzen al municipi perquè ningú quedi fora.
Segons expliquen les entitats impulsores, el projecte es concep com un espai de trobada informal, accessible i gratuït, obert a persones de totes les edats i situacions personals. La voluntat del nou espai és crear vincles, prevenir situacions de soledat no desitjada i reforçar la cohesió social a la ciutat. A més, comptarà amb la participació activa de professionals de l’àmbit social i sanitari, com ara treballadores socials i la psicòloga de benestar emocional comunitari, que dinamitzaran les trobades i facilitaran l’acompanyament dels participants.
Les sessions es faran cada dimecres i duraran una hora, concretament d'11 a 12 del migdia, i no caldrà inscripció prèvia per participar-hi. La primera trobada ja ha estat programada per al pròxim dimarts, dia 10 de juny, que es farà en format de sessió inaugural per estrenar el servei.
Aquest projecte ha estat impulsat pels Serveis Socials i de Salut a partir de la col·laboració entre el CAPAU, la Fundació Sant Hospital i l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la Seu d’Urgell. Amb aquesta iniciativa, s'espera mitigar els efectes de la soledat no desitjada i reforçar el teixit veïnal a partir del diàleg i de compartir experiències en un espai distès.
