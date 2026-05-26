La Seu inicia les obres per fer més espaiós, verd i modern el carrer Regència d'Urgell
El projecte d’urbanització transformarà el vial en una plataforma única per donar prioritat absoluta als vianants. Es renovaran completament les xarxes de clavegueram, aigua potable, enllumenat públic d'alta eficiència i es plantaran 23 nous arbres en un entorn totalment accessible
Regió7
L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha posat en marxa les obres de reforma, reurbanització i pacificació del carrer Regència d’Urgell, en el tram comprès entre el carrer Llorenç Tomàs i Costa i l’Avinguda Pau Claris. Aquesta intervenció té com a objectiu principal transformar el vial —que comptava amb una calçada segregada i unes voreres massa estretes— per dotar de més espai públic als vianants, garantir l’accessibilitat universal i modernitzar de forma integral les infraestructures de serveis i el mobiliari humà urbà. L'obra, a més, inclourà més verd urbà i renovarà els serveis del subsol que ja es trobaven en estat obsolet.
La pacificació d’aquest carrer crearà un eix connectat amb les trames de llevant i ponent al sud de l'Eixample, seguint el model d’èxit ja executat al proper Passeig Pasqual Ingla. La nova reurbanització planteja un disseny de plataforma única amb secció asimètrica i un criteri de prioritat invertida, on el vehicle privat passarà a un segon terme en favor de la mobilitat sostenible.
Respecte a aquestes obres, l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, manifesta que “amb aquesta actuació, fem un pas més en la transformació urbana de la Seu d’Urgell, guanyant espai públic de qualitat i consolidant un model de mobilitat que posa les persones al centre”. En aquest sentit, Barrera afegeix: “agraïm la comprensió dels veïns, veïnes i comerciants durant els mesos que durin els treballs. El resultat farà que l’esforç hagi valgut la pena”.
Un disseny urbà verd i accessible
El nou plantejament urbà redistribueix els espais per millorar substancialment la qualitat de vida de la ciutadania. En primer lloc, s'ampliarà la vorera nord per fer-la més funcional, ja que incorporarà una franja multiús de 2,5 metres d'amplada. En aquesta franja s’agruparan de manera endreçada els contenidors d’escombraries, les zones d’aparcament rotatori i de càrrega i descàrrega i s’instal·larà una filera de pilones de seguretat per protegir els espais de vianants.
També es garantirà una accessibilitat total en tot el carrer i s'eliminaran les barreres arquitectòniques perquè les voreres comptin amb una franja lliure d’obstacles de com a mínim 1,80 metres d'amplada contínua i pavimentació tàctil i podotàctil de formigó (de colors i relleus diferenciats) en encreuaments i passos de vianants.
El carrer també guanyarà en vegetació i ombra, ja que es potenciarà l’arbrat amb la plantació de 23 exemplars d’arbres caducifolis. I, per últim, es renovarà el mobiliari i els paviments. La calçada i les voreres es pavimentaran amb llambordes prefabricades de formigó de diferents mides, jugant amb textures i colors per diferenciar clarament els espais de pas de vianants i vehicles. A més, s’instal·laran 8 bancs ergonòmics de fusta i ferro, cadires i papereres basculants.
Renovació subterrània
Aprofitant la intervenció superficial, també es farà una reestructuració radical dels serveis del subsol, que es trobaven en estat obsolet. Es construirà una xarxa de clavegueram completament nova, calculada per a un període de retorn de pluges de 10 anys. A més, s’instal·larà una canonada de polietilè per a la recollida d'aigües pluvials i es mantindrà un col·lector per a les aigües residuals.
De la mateixa manera, les noves zones d’aparcament ocasional es pavimentaran amb llambordes drenants sobre capes de grava granular que actuaran com a filtre absorbent, canalitzades per un tub connectat al subsol. Aquest sistema aportarà al carrer un volum d’emmagatzematge de pluja d’uns 15 metres cúbics, millorant la gestió del cicle de l’aigua.
També s’eliminarà la xarxa d’enllumenat que penjava de cables aeris i se substituirà per una distribució unilateral moderna a la vorera sud. S’instal·laran bàculs de 5 metres d’alçada equipats amb dobles lluminàries LED de temperatura càlida per oferir un espai recollit i domèstic sense contaminació lumínica.
Així mateix, se soterraran i reordenaran les línies elèctriques de mitjana i baixa tensió, es renovaran les xarxes d’aigua potable mitjançant noves canonades amb tres noves boques de reg, es millorarà la xarxa de gas i es construirà un nou prisma de telecomunicacions municipal subterrani.
Pressupost i gestió de la mobilitat
Les obres compten amb un pressupost global de 869.159,33 euros (IVA inclòs). Aquest import es desglossa principalment en el pressupost d’execució per contracta (PEC), que se situa en 814.865,33 €, sumat a les partides d’execució a càrrec de tercers com l’abonament a la companyia elèctrica PEUSA (30.250,00 €), la compra directa de bancs i cadires (6.428,61 €) i el subministrament i plantació de l’arbrat (17.615,39 €).
El termini total d’execució previst és de 7 mesos a partir de la signatura de l’acta de replanteig. Durant el transcurs dels treballs, el trànsit de vehicles pel carrer Regència d’Urgell romandrà completament tancat, excepte per a l’accés puntual i controlat de veïns als seus garatges privats, vehicles de serveis i d’emergències. Pel que fa als vianants, el trànsit estarà garantit i regulat en tot moment mitjançant un pas protegit i delimitat de com a mínim 2,0 metres d’amplada a cadascuna de les voreres.
