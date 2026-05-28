Els adolescents de la Seu d’Urgell alcen la veu contra el bullying
Els membres del Consell d’Adolescents han elaborat un manifest propi i un mural per promoure el respecte
Regió7
El Consell Municipal d’Adolescents (CMA) de la Seu d’Urgell ha celebrat aquesta setmana la seva sessió final del curs, una trobada que va reunir els i les representants dels diferents centres educatius participants amb l’alcalde Joan Barrera, la regidora de Joventut i d’Educació Christina Moreno, i la Síndica Municipal de Greuges, Anna Martí. A la trobada, van presentar les conclusions dels principals eixos en què han treballat aquest any: la convivència, el respecte i la prevenció de l’assetjament escolar.
Durant aquest curs, els i les joves han treballat intensament al voltant d’aquesta problemàtica, escollida per ells mateixos, a partir de les situacions i preocupacions que detecten en el seu dia a dia. Fruit d’aquest treball, els adolescents han elaborat un manifest propi i han creat un mural col·laboratiu de la mà de l’artista urgellenc BK, plasmant el lema «El respecte és la base i la unió la nostra força».
Durant el ple, els i les participants van compartir profundes reflexions sobre el significat de l’assetjament, posant èmfasi especial en la importància de la comunicació, l’empatia i, sobretot, en el paper actiu que ha de tenir l’observador per prevenir qualsevol situació de violència o exclusió. En aquest sentit, van remarcar que les persones que pateixen ‘bullying’ no s’han de sentir soles, subratllant la necessitat de demanar ajut i alçar la veu.
A la sessió, es va posar en valor la xarxa de suport emocional i els recursos que l’Ajuntament de la Seu posa a disposició dels i de les joves, com ara la consulta oberta, els serveis de psicologia o les activitats preventives impulsades des de l’Àrea de Joventut. Entre aquestes accions, els i les joves van destacar molt positivament l’impacte dels tallers immersius, com el de realitat virtual sobre l’assetjament.
