L’Ajuntament de la Seu adquireix un sonòmetre per garantir el descans veïnal i reduïr la contaminació acústica
L’aparell, que serà gestionat per la Policia Municipal i el consistori, s’utilitzarà per controlar el soroll que es fa en terrasses, locals d’oci nocturn o fàbriques
Fins ara, l'Ajuntament depenia de la disponibilitat d’empreses externes o de serveis supranacionals per fer inspeccions complexes o mesuraments acústics oficials
L’Ajuntament de la Seu d’Urgell té clar que el soroll és un contaminant que afecta directament la salut mental, que incrementa l’estrès i pot alterar el son dels veïns. Per això, per garantir un bon descans i millorar la convivència ciutadana, el consistori ha adquirit un sonòmetre professional d’alta precisió que li permetrà tenir capacitat tècnica per actuar de manera immediata davant de qualsevol incidència o denúncia que s’interposi referent a molèsties sonores al municipi.
Segons detallen fonts consistorials, fins ara per a determinades inspeccions complexes o mesuraments oficials, l’Ajuntament depenia de la disponibilitat d’empreses externes o de serveis supranacionals. L’adquisició, per tant, farà guanyar una autonomia total al consistori en la gestió de la contaminació acústica. Això sí, el govern assegura que de la gestió de l’aparell se n’ocuparan de forma conjunta els agents de la Policia Municipal i els serveis tècnics municipals d’Urbanisme i Medi Ambient.
Amb l’aparell, el consistori espera controlar el soroll que es fa en terrasses, bars, discoteques i locals per assegurar-se que respecten els límits establerts; per atendre denúncies per sorolls domèstics i poder aportar dades tècniques incontestables; mesurar l’impacte acústic del trànsit o de la maquinària a la via pública per al disseny de futures zones urbanes més pacificades; i, en últim lloc, per controlar el soroll provinent de fàbriques o tallers situats a prop de zones residencials.
En aquest sentit, l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, subratlla que «aquesta despesa de poc més de 5.200 euros no es considera un cost, sinó una inversió socialitzada que es tradueix de manera immediata en benestar i qualitat de vida per als veïns i veïnes del nostre municipi».
