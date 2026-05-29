La Seu organitza una jornada per descobrir els ocells, peixos i plantes que habiten el riu Valira
La jornada de ciència ciutadana tindrà lloc el diumenge 7 de juny, de 9:30 a 13:30 h, amb el Pont del Valira com a punt de trobada
L’activitat, que estarà guiada per experts, és gratuïta amb inscripció prèvia i se centrarà en l’estudi dels ocells, la vegetació i els peixos
Quines espècies animals i vegetals habiten l'entorn natural del riu Valira? Per descobrir-les i comptabilitzar-les, l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de la Seu ha organitzat per al diumenge 7 de juny una nova edició del BioBlitz. Es tracta d'una jornada de ciència que convida la ciutadania a descobrir el mètode científic d'estudi de les espècies que viuen en un entorn proper per fer que s'agafi consciència de la riquesa mediambiental i de la natura que l’envolta d'una manera lúdica i atractiva. En aquesta edició, el seu epicentre se situarà al Pont del riu Valira.
Durant la sortida guiada, els participants se centraran a fer un inventari de tres grups biològics concrets que viuen a l’ecosistema fluvial del riu Valira: els ocells, la vegetació i els peixos (ictiofauna). Una de les tècniques destacades per fer-ho serà la utilització de la pesca elèctrica, que permetrà registrar de manera segura les espècies de peixos que habiten el riu.
Totes les prospeccions i explicacions estaran conduïdes per experts en cada àmbit d’estudi. La presència d’aquests especialistes no només garantirà que l’activitat esdevingui una experiència d’educació ambiental enriquidora per als assistents, sinó que també permetrà obtenir un registre de dades i un inventari d’espècies altament acurat.
Consolidació de l’entorn del Valira
Aquest és el segon any consecutiu que el BioBlitz focalitza els seus esforços en el riu Valira per tal d’aprofundir en el coneixement del seu ecosistema. En l’edició anterior, realitzada l’any 2023 en aquesta mateixa zona, la col·laboració ciutadana va permetre inventariar un total de 34 espècies de flora, 21 d’ocells i 5 de peixos.
Cal recordar que en els seus inicis, els dos primers BioBlitz organitzats al municipi es van dur a terme en un hàbitat més forestal com és el Pla de les Forques, on es van arribar a identificar 37 espècies de flora, 32 d’ocells i 2 de peixos. A banda, es van poder catalogar una sèrie de papallones, considerades com a bioindicadores de l’estat ambiental de l'entorn.
Inscripcions i recomanacions
L’activitat és completament gratuïta, si bé les places són limitades. Per aquest motiu, és necessari fer una inscripció prèvia a través del web oficial de l’Oficina de Turisme de la Seu: https://turismeseu.com/bioblitz/.
- La jutgessa de Martorell va ordenar intervenir el telèfon de Jonathan Andic després de reobrir el cas
- Pep Guardiola es prepara per viure una temporada a Abu Dhabi i la seva separació amb Cristina Serra no té marxa enrere, segons les Mamarazzis
- Multitudinària celebració de la Festa del Xai de la comunitat musulmana a Manresa
- Ramon Mirabet substituirà Manu Guix, ingressat per pneumònia, a l’Abadal Fest
- Els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic davant del punt de la caiguda a Collbató
- Sílvia Orriols serà al balcó de l'Ajuntament de Berga durant la Patum Completa de dijous
- Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
- L’ofici que José Elías posa per davant de moltes carreres universitàries