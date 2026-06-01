Quatre fuets
El Bisbat d'Urgell anuncia qui seran els nous rectors de parròquies de l'Alt Urgell i la Cerdanya

Un dels canvis més destacats serà el de la parròquia de Sant Ot de la Seu d'Urgell, de què s'encarregarà mossèn Josep Chisvert Villena, fins ara rector de Sant Julià de Lòria i Os de Civís

Els nomenaments es faran efectius a partir de l'1 de setembre

El bisbe d'Urgell en una celebració religiosa / Bisbat d'Urgell

Xavi Moraleda

Manresa

El Bisbat d'Urgell ja ha fet públics els nous nomenaments de rectors, que comportaran canvis en diverses parròquies de la diòcesi —en l'àmbit de cobertura d'aquest diari, a l'Alt Urgell i la Cerdanya—. Els canvis, aprovats pel Copríncep d'Andorra i Bisbe d'Urgell, Josep-Lluís Serrano i Pentinat, es faran efectius a partir del primer de setembre. Alguns dels més destacats han estat els de la parròquia de Sant Ot de la Seu d'Urgell, de què s'encarregarà mossèn Josep Chisvert Villena, fins ara rector de Sant Julià de Lòria i Os de Civís, i mossèn Jerrick Banzuela Rodríguez n'esdevindrà el vicari parroquial.

A banda de la de Sant Ot, Josep Chisvert assumirà diverses comunitats de l'Alt Urgell. En concret, s'ocuparà de les parròquies de St. Martí d’Ansovell; St. Esteve d’Alàs; St. Serni d’Arfa; St. Andreu d’Aristot; Sta. Coloma d’Arsèguel; St. Vicenç d’Artedó; St. Esteve de Bar; St. Martí de Bescaran; St. Feliu de Castellciutat; St. Gervasi de Castellnou de Carcolze; Sts. Just i Pastor de Cerc; St. Vicenç d’Estamariu; Sta. Coloma de La Bastida d’Hortons; St. Vicenç de Montferrer; i de Sta. Cecília de Vilanova de Banat.

Mossèn Jerrick Banzuela Rodríguez, a banda de ser vicari de la parròquia de St. Ot de La Seu d’Urgell, també serà rector de les parròquies de La Purificació d’Adrall; St. Tirs d’El Pla de Sant Tirs; St. Andreu de La Parròquia d’Hortó; Sta. Maria de Gósol; St. Martí d’Adraén; St. Climent de Fórnols del Cadí; St. Esteve de Tuixén i de St. Martí de La Vansa. Fins el moment, exerceix com a vicari parroquial de Balaguer.

De la rectoria de la parròquia de Sant Jaume de Bellver de Cerdanya se n'ocuparà, a partir de setembre, mossèn Pere Morales Moreno, fins ara rector de Ponts. A banda, també assumirà la rectoria de les parròquies de St. Martí d’Arànser; St. Andreu de Baltarga; St. Serni de Coborriu; St. Llorenç de Das; Sta. Eulàlia de Mèrida de Eller-Cortàs; St. Pere de Lles de Cerdanya; St. Eloi de Martinet; St. Serni de Montellà del Cadí; la Mare de Déu Assumpta de Mosoll; St. Fructuós de Músser; St. Julià de Pedra-Bor; Sta. Eulàlia de Mèrida de Pi; St. Serni de Prats i Sansor; St. Esteve de Prullans; St. Joan Baptista de Riu; St. Iscle i Sta. Victòria de Sanavastre; St. Eugènia de Santa Eugènia de Nerellà; St. Iscle i Sta. Victòria de Talltendre-Ordèn; St. Climent d’Urús; Sta. Coloma de Ger; Sta. Maria d’All; Sta. Cecília de Bolvir; St. Miquel d’Isòvol; St. Serni de Meranges; St. Pere d’Olopte; Sta. Eulàlia de Saga; i de St. Climent de Talltorta.

