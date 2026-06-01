La transformació del carrer Major de la Seu encara la recta final: els porxos renovats estrenen il·luminació
La intervenció, segons detalla l'Ajuntament, té l'objectiu de revitalitzar el centre històric i modernitzar els serveis de l'emblemàtic eix comercial i social de la ciutat
La intervenció inclou la reforma dels porxos, la instal·lació d’un nou enllumenat i la millora de les infraestructures per a esdeveniments culturals i fires
La Seu d'Urgell encara la recta final de les obres de rehabilitació del carrer Major, que avancen "a bon ritme", segons detallen fonts consistorials. Aquesta intervenció integral se centra a posar en valor els elements arquitectònics que fan únic aquest eix, modernitzant alhora els serveis per adaptar-los a les necessitats del teixit comercial, així com veïns i visitants. Entre els canvis més significatius, hi destaquen la rehabilitació dels porxos, elements emblemàtics de la identitat urgellenca, i la renovació de l'enllumenat ornamental.
En el marc d'aquesta intervenció s'està fent una reforma profunda de l'estructura de porxos compresos entre la plaça dels Oms i la cruïlla amb el carrer de Fra Andreu Capella, una acció que, segons expliquen fonts del govern local, "assegurarà la conservació d'un dels elements més emblemàtics de la identitat del municipi".
A banda, es renova l'enllumenat ornamental i funcional del carrer, amb l'objectiu de crear un entorn més amable i segur alhora que es millora la visibilitat i es realça l'estètica dels porxos renovats. Amb aquesta acció, s'espera fer-los més acollidors quan cau la nit.
Aprofitant les obres, també s'ha dotat la zona d'un nou sistema de sonorització per a esdeveniments i s'han reforçat els punts de connexió elèctrica. Aquestes millores tècniques permetran una millor organització de fires i activitats culturals a l’aire lliure, la qual cosa també contribuirà a impulsar el comerç local.
En aquest sentit, l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, destaca la importància de la intervenció: "Estem treballant per preservar i embellir el nostre patrimoni urbà. Aquesta obra no és només una millora estètica, sinó una aposta clara per donar suport als nostres comerciants i omplir de vida el carrer Major".
Amb aquesta transformació, l’Ajuntament de la Seu vol fer un pas endavant pel que fa al manteniment del llegat històric de la Seu, "garantint que el centre continuï sent el punt de trobada de referència de la ciutat i el territori".
- L’embolic de les monges de Sixena: de vendre sense permís els tresors del monestir a oferir les pintures murals per pagar un crèdit amb l’Incasòl
- Meritxell Calduch, atleta manresana: «Em van dir que havia de deixar de córrer del tot, però ho necessito per salut mental»
- Un gran outlet de sabates a una hora de Manresa porta gangues de marques com Birkenstock, Camper o Converse
- Cau per un desnivell de quatre metres després de ser atropellat a Sant Fruitós de Bages
- Tenir un pis ja no vol dir ser ric: l’avís de Niño Becerra sobre l’habitatge
- Josep Sánchez Llibre: 'Avui amb un salari de menys de 2.000 euros és difícil arribar a final de mes
- Un ferit i un cotxe incendiat en una topada frontal a la C-55 entre Clariana i Riner
- Un ciclista cau dins de la sèquia entre Sallent i Santpedor