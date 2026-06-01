Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Quatre fuetsFGCMeritxell CalduchTirallonguesJonathan AndicPep Guardiola
instagramlinkedin

La transformació del carrer Major de la Seu encara la recta final: els porxos renovats estrenen il·luminació

La intervenció, segons detalla l'Ajuntament, té l'objectiu de revitalitzar el centre històric i modernitzar els serveis de l'emblemàtic eix comercial i social de la ciutat

La intervenció inclou la reforma dels porxos, la instal·lació d’un nou enllumenat i la millora de les infraestructures per a esdeveniments culturals i fires

El nou enllumenat ornamental instal·lat en el marc de les obres

El nou enllumenat ornamental instal·lat en el marc de les obres / Aj. de la Seu

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

La Seu d'Urgell

La Seu d'Urgell encara la recta final de les obres de rehabilitació del carrer Major, que avancen "a bon ritme", segons detallen fonts consistorials. Aquesta intervenció integral se centra a posar en valor els elements arquitectònics que fan únic aquest eix, modernitzant alhora els serveis per adaptar-los a les necessitats del teixit comercial, així com veïns i visitants. Entre els canvis més significatius, hi destaquen la rehabilitació dels porxos, elements emblemàtics de la identitat urgellenca, i la renovació de l'enllumenat ornamental.

En el marc d'aquesta intervenció s'està fent una reforma profunda de l'estructura de porxos compresos entre la plaça dels Oms i la cruïlla amb el carrer de Fra Andreu Capella, una acció que, segons expliquen fonts del govern local, "assegurarà la conservació d'un dels elements més emblemàtics de la identitat del municipi".

A banda, es renova l'enllumenat ornamental i funcional del carrer, amb l'objectiu de crear un entorn més amable i segur alhora que es millora la visibilitat i es realça l'estètica dels porxos renovats. Amb aquesta acció, s'espera fer-los més acollidors quan cau la nit.

Aprofitant les obres, també s'ha dotat la zona d'un nou sistema de sonorització per a esdeveniments i s'han reforçat els punts de connexió elèctrica. Aquestes millores tècniques permetran una millor organització de fires i activitats culturals a l’aire lliure, la qual cosa també contribuirà a impulsar el comerç local.

En aquest sentit, l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, destaca la importància de la intervenció: "Estem treballant per preservar i embellir el nostre patrimoni urbà. Aquesta obra no és només una millora estètica, sinó una aposta clara per donar suport als nostres comerciants i omplir de vida el carrer Major".

Notícies relacionades

Amb aquesta transformació, l’Ajuntament de la Seu vol fer un pas endavant pel que fa al manteniment del llegat històric de la Seu, "garantint que el centre continuï sent el punt de trobada de referència de la ciutat i el territori".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. L’embolic de les monges de Sixena: de vendre sense permís els tresors del monestir a oferir les pintures murals per pagar un crèdit amb l’Incasòl
  2. Meritxell Calduch, atleta manresana: «Em van dir que havia de deixar de córrer del tot, però ho necessito per salut mental»
  3. Un gran outlet de sabates a una hora de Manresa porta gangues de marques com Birkenstock, Camper o Converse
  4. Cau per un desnivell de quatre metres després de ser atropellat a Sant Fruitós de Bages
  5. Tenir un pis ja no vol dir ser ric: l’avís de Niño Becerra sobre l’habitatge
  6. Josep Sánchez Llibre: 'Avui amb un salari de menys de 2.000 euros és difícil arribar a final de mes
  7. Un ferit i un cotxe incendiat en una topada frontal a la C-55 entre Clariana i Riner
  8. Un ciclista cau dins de la sèquia entre Sallent i Santpedor

La transformació del carrer Major de la Seu encara la recta final: els porxos renovats estrenen il·luminació

La transformació del carrer Major de la Seu encara la recta final: els porxos renovats estrenen il·luminació

El monestir, col·legi i internat que va projectar Montserrat a Andorra i no es fa fer

El monestir, col·legi i internat que va projectar Montserrat a Andorra i no es fa fer

Manresa reordena la cruïlla de la carretera de Vic amb Esquilets per les obres del Guimerà

Manresa reordena la cruïlla de la carretera de Vic amb Esquilets per les obres del Guimerà

Qui és Tim Payne, el jugador “menys conegut” del Mundial que s'ha tornat viral?

Qui és Tim Payne, el jugador “menys conegut” del Mundial que s'ha tornat viral?

La UCE a Manresa debatrà sobre el complex equilibri entre l'augment de la població i l'escassetat de recursos

La UCE a Manresa debatrà sobre el complex equilibri entre l'augment de la població i l'escassetat de recursos

El Fit Kid Navàs aconsegueix dos ors, una plata i un bronze en el campionat del món de La Nucia

El Fit Kid Navàs aconsegueix dos ors, una plata i un bronze en el campionat del món de La Nucia

Alerta alimentària per possible presència de partícules d’alumini en cereals amb xocolata

Alerta alimentària per possible presència de partícules d’alumini en cereals amb xocolata

La nova edició del màster en Enginyeria del Cuir obre inscripcions

La nova edició del màster en Enginyeria del Cuir obre inscripcions
Tracking Pixel Contents